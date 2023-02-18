第4度酒駕被逮！醉男騎車沿路晃　警攔下一吹「酒測值高到傻眼」

▲楊姓騎士酒測值高達2.0mg/L，還是第4度酒駕被查獲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市保安警察大隊第一中隊員警，16日執巡邏勤務，行經白河區172線及南93線路口文武財神殿之前，驚見一部藍色機車行駛竟然左右搖擺、沿路逆向蛇行險象環生，員警見狀上前攔查竟發現楊姓騎士酒測值高達2.0mg/L，可說是爛醉程度，全案依違反公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，為防止騎士發生危險即立即上前攔下，發現楊38歲楊姓男性騎士身上有濃烈酒氣顯然已經爛醉，即要求酒測，經酒測結果酒測值竟高達2.0mg/L，令人詫異。

警方表示，依據文獻，當酒精濃度高達1.5毫克時會說話不清楚、感覺喪失、視力模糊的情況產生；如果達到2.0毫克的話，便會有體溫下降、血糖降低、肌肉控制差、癲癇發作，幾近於爛醉等現象，一旦駕車行駛的話，可能造成的後果顯然令人無法想像。

經警方詢問楊嫌坦承這已是第4次酒駕遭警方查獲，方才獨自在住家喝了一瓶300CC的高粱酒，因貪圖方便外出買食物吃，才騎車上路，不料仍再次被保大警方眼尖查獲，避免楊嫌爛醉後駕車肇事可能產生重大悲劇，全案依違反公共危險罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

保大大隊長蔡宗昌表示，酒後駕車造成交通事故影響民眾生命、財產安全甚鉅，台南市警察局秉持市長黃偉哲指示「酒駕零容忍」，防疫期間，打擊酒駕不鬆懈，呼籲民眾不要心存僥倖。