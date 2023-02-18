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快訊／陳宗彥捲性交易慘丟官！　台南地檢分案...重新調查貪瀆案

▲台南地檢署澄清，並無包庇酒店業者涉行賄陳宗彥一案。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署澄清，並無包庇酒店業者涉行賄陳宗彥一案。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、翁子皓／台南報導

民眾黨立委陳琬惠踢爆，行政院發言人陳宗彥11年前任職台南市府處長時，曾接受酒店的性招待，而台南地檢曾簽辦調查該案，後來卻不了了之。對此，台南地檢今（18）日回應，當時檢方因查無具體不法事證，才於2015年8月31日予以簽結，而檢方日也另分他字案，對陳宗彥是否涉嫌貪瀆重啟調查。

▲▼行政院發言人陳宗彥。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人陳宗彥捲入常態性召妓疑雲。（資料照／記者陳家祥攝）

民眾黨立委陳琬惠昨（17）日表示，陳宗彥疑似常態性召妓，還把酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖、手機號碼、台南地檢署檢察官的簽呈也一併曝光。陳琬惠公布一分台南地檢署檢察官的簽呈，主旨是「陳宗彥、連恆及王孝瑋涉有違反貪污治罪條例的罪嫌，請准簽分他案續行偵辦。當否？請核示」，但陳琬惠說，檢方後來沒辦下去，只辦了妨害風化部分，這絕對是吃案。

對此，台南地檢今（18）日澄清表示，台南地檢署檢察官於2013年間偵辦王孝瑋涉嫌妨害風化案件，另發現業者涉嫌行賄案，遂於2014年4月14日簽分103年度他字第1852號案件偵辦，經檢察官偵查後，認業者所涉貪污案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日予以簽結，並沒有不了了之，及任何包庇之情形。

台南地檢署隨後重發新聞稿，強調今天已另分他案，重新調查陳宗彥是否有接受酒店業者行賄。

陳宗彥昨日晚間火速請辭，院長陳建仁並指派政委羅秉成回鍋暫代發言人。針對此爭議風波，陳建仁18日受訪表示，陳前發言人因為他個人事件的關係在昨天晚間跟他請辭，已經批准陳的辭呈；至於11年前的案件，都尊重司法的處理。

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