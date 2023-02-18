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社會 社會焦點 保障人權

補好身子再戰鬥！清潔工戰人妻爽喊：妳有東西在滴　綠夫怒告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台北一名保全發現妻子出軌，怒對妻子和小王提告求償2百萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫發現妻子和小王上摩鐵，小王還傳露骨訊息調情「何時約妳說，我先補補身子好跟妳戰鬥」、「應該不是濕，是有黏黏的東西在滴哈哈」等語，讓人夫看了身心受創，罹患憂鬱症還離職，提告向兩人求償2百萬元。士林地院審理，認為兩人侵害配偶權，應連帶賠償30萬元。

人夫主張，他與妻子結婚6年，有兩個小孩，妻子卻背叛他，和小王於前年11月上摩鐵激戰，還在LINE中有許多鹹濕對話，讓他看了大受打擊，罹患重度憂鬱症，只能辭職，他要向小王和妻子連帶求償2百萬。

人夫拿出小王與妻子的訊息作證，小王一直邀約人妻性交，還說「何時約妳說，我先補補身子好跟妳戰鬥」、「要不一起鴛鴦浴如何」、「還是說耳垂讓小的舔一下呢…哈哈」「濕透了嗎需不需要我幫妳更濕啊」、「應該不是濕，是有黏黏的東西在滴哈哈」，兩人還甜蜜互說「愛你」，人妻更追問「但小孩呢，你能接受他嗎」，小王也允諾「我會把他當自己的看待」等語。

全案審理時，小王和人妻坦承婚外情，但希望能降低賠償金額。法官審酌人夫目前無業，妻子為服務業，月薪2萬8千元，需和人夫輪流照顧2個孩子，小王為清潔工，月薪2萬6千元等情，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償30萬元，全案還可上訴。

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