女師滾上人夫狂寫性愛日記！正宮氣到摔下樓　向狐狸精索賠反而慘

▲人妻發現小三跟老公的性愛日記，找老公理論時，不慎摔下樓梯受傷住院。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新竹報導

一名女老師與一名吳姓人夫發生婚外情，還把兩人的「性愛日記」，送給人夫留戀。孰料許姓人妻發現日記後，氣得與老公起爭執，因此失足摔下樓梯住院，要求女老師支付20醫藥費，但對方遲遲不給，她於是傳簡訊恐嚇要公開性愛日記，卻遭對方提告。一審法官判人妻拘役30日，二審給予人妻緩刑2年。

判決書指出，吳男在2020年2月間透過打羽球認識一名女老師，並與對方交往成男女朋友，他在同年8月27日與老婆協議離婚。然而，女老師在2021年4、5月間將記載自己與人夫親密行為、交往過程的私密日記，送給人夫，卻遭許女發現。

許女看過日記後，非常憤怒，於是找老公爭論，卻因情緒激動，不慎失足摔下樓梯，受傷住院，她認為這全是女老師的錯，在2021年8月21日與女老師聯繫，要求對方賠償20萬醫藥費，但卻遲遲沒收到錢，於是在同年8月29至9月12日間，以簡訊恐嚇女老師，提到「我現在出發去你學校，你可以躲，我就把文件發給學校」、「事情鬧開上法院你得付出更多錢。還有職涯人品全毀」、「除了學校，我也會聯絡你公公」等語，還附上私密日記內文翻拍照片檔案，以此恐嚇女老師，結果遭不堪其擾的女老師報警。

法官認為，許女未能以理性態度溝通解決感情紛爭，或採取法律訴訟程序依法保障其權利，卻傳簡訊恐嚇女老師，造成對方心生畏懼，因此依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，可易科罰金。許女不服上訴，二審法官雖駁回上訴，但考量許女已與女老師達成和解，給予緩刑2年。