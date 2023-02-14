　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

12年前酒駕拒繳罰款大玩貓抓鼠　執行署破解「保險」他奉上15萬

▲屏東分署鍥而不捨追回12年前酒駕罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東分署鍥而不捨追回12年前酒駕罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣張姓男子兩度酒駕被開罰15萬元，拒絕繳納，並和屏東執行分署人員大玩貓抓老鼠技法，執行分署人員鍥而不捨，終於查出他利用第3者帳戶繳納郵局保險，連絡他再不繳納罰款就要扣押他的郵局保險給付，讓他乖乖帶著現金15萬元繳清罰款。

▲屏東分署鍥而不捨追回12年前酒駕罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

2002年，張男在恆春騎乘機車時不慎擦撞其他車輛，警察到場處理時測得他的酒測值超標，監理站對他開罰6萬元；2005年間他又因拒絕酒測，而被監理站裁罰9萬元，但也不理會罰單。

案件自2003年起陸續移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理後著手調查其財產，近十年間只要一發現他銀行有存款就扣存，有上班就扣薪，但是扣押命令到達金融機構時總是剛好沒有存款，扣薪命令則因義務人離職而老是執行不到，讓執行人員傷透腦筋。

分署苦思如何突破案件時，鍥而不捨地調查發現他有投保郵局壽險，且按月由第三人帳戶轉帳繳納保費，執行人員遂電話聯繫張男催繳，告知再不繳錢分署得對郵局核發執行命令扣押他的保險給付，數日後男子終於親自抱著15萬元現金來到分署，一次繳清欠了快10年的酒駕罰單。

屏東分署表示，保險公司收到分署的執行命令，就不能讓義務人辦理保單借款或者變更受益人，而且依據最新實務見解，分署於符合特定要件下還可以通知保險公司終止保約，將保險公司應返還給義務人的解約金用以充抵所滯欠的稅費。近期春酒聚餐宴飲機會日增，分署提醒酒後切勿開車以避免傷人傷己，為響應酒駕零容忍，分署必定徹底執行酒駕案件，以守護用路人的交通安全，並貫徹交通正義。

ET快訊
星雲大師燒出大量舍利子「宛若珍珠」！　醫揭2種可能成因
快訊／外役監脫逃！　發布通緝「照片、姓名」曝
中華隊40號投球重現經典　王建民投完70幾球：有點痠痛
土耳其豪宅倒塌活埋1000人！　建商想逃「在機場被逮」畫面曝
立院突傳出「劉德華」歌聲　委員開會一半嚇到探頭
出面領回「降肉老鷹」遭拒！還被送到雲林　女飼主：牠會非常焦慮
捷運站出來就有！「滿開櫻花」免費看　吸爆量人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

好友反目！答應幫顧孫「一家3口全確診」　他怒告求償40萬

員警攔查機車改裝...路人多嘴「這2個地方有改」　鼻子挨1拳

快訊／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊畫面曝

潮州警3合1講座登場　只要談到「錢」就要提高警覺　

前任入獄她PO「愛心棺材」斂財　收款竟是老公！心機女下場出爐

三寶鬼切！桃園廂型車快車道右轉　女騎士慘遭擊落影片曝

客人不賠車損...租車業者出「出怪招」7張罰單賴給他　下場曝

正妹喊80次「不要」仍遭硬上　噁男求減刑辯「她對我有好感」

外籍學生來台沒錢...搭機捷半途下車　桃園美女警寒夜送暖解圍

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

奶貓吃肉泥！瘋狂用臉洗碗　下秒趴在貓砂盆斷電超熟睡

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

自閉症男童祈福「拒鑽轎腳」　粉紅超跑停5mins靠近賜福

男紅燈與警擦肩溜待轉區　全程往左看大迴轉秒被抓

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

好友反目！答應幫顧孫「一家3口全確診」　他怒告求償40萬

員警攔查機車改裝...路人多嘴「這2個地方有改」　鼻子挨1拳

快訊／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊畫面曝

潮州警3合1講座登場　只要談到「錢」就要提高警覺　

前任入獄她PO「愛心棺材」斂財　收款竟是老公！心機女下場出爐

三寶鬼切！桃園廂型車快車道右轉　女騎士慘遭擊落影片曝

客人不賠車損...租車業者出「出怪招」7張罰單賴給他　下場曝

正妹喊80次「不要」仍遭硬上　噁男求減刑辯「她對我有好感」

外籍學生來台沒錢...搭機捷半途下車　桃園美女警寒夜送暖解圍

曾仁和傷後簡單傳接球　餅總透露能否歸隊關鍵

小嫻跑半馬出意外！　笑容消失「痛到無法走路」醫護人員急上前

17年前「比別人貴」搶七期千坪地　現市值漲6倍將賣

快訊／金門馬拉松遇濃霧困2218人　6加班機疏運仍有400人回不去

垃圾車轉彎輾斃速食外送員　家屬拒和解...控司機：沒道歉未上香

日本雞蛋也暴漲！批發蛋價「每公斤約76元」　再創30年新高

等到了！麥當勞「15層無敵大麥克」限時28天吃　還有香雞大麥克

台南黑金爭議　潘孟安：自己人搞出來「彼此的惡鬥」

星雲大師荼毘燒出大量舍利子「宛若珍珠」！醫揭2種可能成因

俄軍已發動「重大攻勢」　北約證實：巴赫姆特遭猛烈砲擊

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

社會熱門新聞

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

快訊／北市婦清晨過馬路　遭休旅車撞飛不治

即／電動車突起火　高雄翁逃活活燒死

即／台中鷹架工人4樓墜2樓　送醫不治

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

感謝921支援！台灣隊4噸裝備全捐土耳其

貨車喇叭按出神曲　三重住戶氣炸

即／又有外役監受刑人脫逃　刑事局發布緊急查緝專刊

情人節開戰陳沂　雞排妹親赴地檢署為這事

即／國1嚴重事故！2人噴車外...1死3重傷

翹班玩手遊上班打瞌睡　南港涉毒警擺爛

驚悚影片曝　回收婦闖紅燈遭休旅車撞飛亡

周玉蔻罵他「家暴拋妻棄子」　趙少康提告求償1千萬

更多熱門

相關新聞

無業男欠繳8.5萬罰單　執行署准他辦分期

無業男欠繳8.5萬罰單　執行署准他辦分期

新北1名陳姓男子去年(2022年)無照騎機車又被查獲酒測值超標，因無業而欠繳8萬5000元罰單，被移送行政執行署新北分署強制執行，陳男日前剛找到工作，正好收到新北分署通知他限期繳納，陳男擔心薪水被扣光，趕緊到案請求分期付款，新北分署斟酌陳男經濟狀況，准他每月支付5000元直到繳清，並告誡他勿再酒駕，以免傷人傷己又傷荷包。

北市男酒駕「連撞9機車」！騎士找車位遭波及

北市男酒駕「連撞9機車」！騎士找車位遭波及

台東廂型車撞電桿「車頭卡護欄」　又是酒駕

台東廂型車撞電桿「車頭卡護欄」　又是酒駕

桃園警包庇酒駕記者與情色　判刑定讞

桃園警包庇酒駕記者與情色　判刑定讞

逃避酒測跳河3次　他被救上岸「酒測值0」

逃避酒測跳河3次　他被救上岸「酒測值0」

關鍵字：

屏東執行分署酒駕郵局保險繳清15萬

讀者迴響

熱門新聞

即／星雲大師荼毘出現舍利子　數量多到難以計數

陳冠希突公開「歐陽娜娜照片」！

白沙屯媽祖好猶豫！所長衝出跪地結局曝

陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

快訊／27歲男星陳屍遊民收容所！「吞過量藥物暴斃」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

紐西蘭進入國家緊急狀態　北島15萬戶停電

李靚蕾怒嗆王力宏：惡意造謠

白沙屯媽停駕彰化縣府！香燈腳狂問「她」人咧

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難

快訊／丁特戰勝遊戲橘子！

蔡阿嘎被問「反韓還去員工旅遊？」　1句話網推爆

跑山內褲妹大家都在看　騎士：夠騷沒讓我漏氣

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光

今晚限定！身分證中「5233」晚餐免費

更多

最夯影音

更多
最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身
台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面