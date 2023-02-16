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社會 社會焦點 保障人權

3歲女童公車上睡著「屁股下有隻手」　色叔叔狡辯：剎車滑過去

▲▼女童,頭痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3歲女童搭公車時趴在母親腿上睡覺，竟被一旁的色叔叔2度伸狼爪襲臀。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

李姓男子去年先是在路邊偷摸國小女學生的屁股，然後裝沒事大搖大擺走掉，隔沒幾天，他又趁搭公車時，隔壁的3歲女童趴在母親腿上睡覺，竟2度對女童摸臀，坐在對面的乘客發現後，趕緊用手機拍照蒐證，並拿給母親看，母親氣炸當場攔住趕著下車的李男質問為何對自己女兒做這種事情，李男竟狡辯是公車煞車時滑過去的，台北地檢署16日依2個性騷擾罪起訴。

50多歲的李姓男子在2022年11月4日清晨，走在台北市八德路三段上停等紅燈時，前方剛好有位要去上課的國小女學生，李男輕拍女學生的臀部，女學生嚇到轉頭就問：「你為什麼摸我」，然後就到附近的派出所報案，由警員通知女學生的父親到場後，女學生才到學校上課。

11月8日下午1點半左右，李男搭稱266路公車時，旁邊剛好坐著一對母女，離李男較近的小女童才2、3歲大，正趴在媽媽腿上睡覺，李男先是試探性地碰了一下女童臀部，接著就直接伸進女童臀部與座椅之間。

▲▼少女、女學生、網路交友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國小女學生走在路上突然被襲臀，氣得馬上去報警才到學校上課。（示意圖／pixabay）

這個過程都被對面的乘客看到，立刻拍照拿給女童母親看，李男見東窗事發，趕著要下車離開，被母親和乘客攔下質問，並直接報警。李男到案後矢口否認在路上偷摸女學生，至於在公車上發生的事，是因為公車煞車，他一時重心不穩才會滑向女童。

但檢察官勘驗路口監視器，李男在路口時的確曾與女學生距離很近，而公車內的監視器畫面，也完全看不出來事發時曾人有因煞車而晃動不穩的狀況，因此不採信李男辯詞，依《性騷擾防治法》將李男提起公訴。

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