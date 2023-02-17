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影片曝！他入獄13天　慘遭獄警「鎖冰櫃」凍到死

記者張靖榕／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州沃克郡（Walker County）監獄囚犯密切爾（Anthony Tony Mitchell），日前因謀殺未遂入獄後，竟然被獄警「懲罰」關進冰櫃，直到數小時後才抬出，送醫即宣告死亡。密切爾母親無法接受獄方慘無人道的做法，控告獄方並將離譜行徑公諸於眾。

▲密切爾被抬出時身體部分已經僵硬。（圖／翻攝推特）

▲密切爾被抬出時身體部分已經僵硬。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，密切爾母親和律師提出37頁聯邦控告書，開頭即抨擊「這是本國見過最駭人聽聞的監獄虐待事件之一」，當中指出1月25日晚間至26日，33歲的密切爾在沃克郡監獄服刑期間遭冷凍到死。

家族律師在訴狀中質疑，「在一個現代而且有溫度調節的監獄裡面，在懲教人員的監護和照顧下，一個男人怎麼會凍死？」

監視器畫面顯示，身穿橘紅色囚衣的密切爾在關入冰櫃裡數小時後，被獄警抬出時已失去意識，他當天稍後在醫院被宣告死亡。該段畫面直接打臉獄方說法，他們聲稱放密切爾出冰櫃時，他還是醒著的。

事實上密切爾今年1月12日才剛入獄，罪名是謀殺未遂。根據郡警長辦公室，密切爾入獄的原因，起於警方1月接獲的一通通報電話，他的家人擔心他會傷害自己，要求警方到場協助。第一時間抵達現場的警員發現，密切爾正站在家門前院，當密切爾看到他時，立刻揮舞手槍還朝他開了一槍，接著從後院逃進樹林裡。

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