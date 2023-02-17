國道每6天1起死亡車禍！3大奪命原因出爐　「最重可罰6千元」

▲今年不到2個月，國道已發生8起車禍。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道今年事故頻傳，迄今已發生8起死亡車禍奪9命，等於平均每6天就有人在國道上因車禍喪命，大多為超速、失控自撞、未繫安全帶等情況奪命，高公局表示，民眾讓國道未依規定繫安全帶或行車速度超過最高速限者，可處駕駛人3,000～6,000元罰鍰。

台灣交通事故死亡人數不降反升，交通部力拼今年死亡人數減少5%，不過根據統計，國道今(112)年截至2月17日已發生8件死亡事故，造成9人死亡，其中涉及未繫安全帶、超速行駛或失控自撞等情形。

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其中1月13日上午8時許，國道3號南向126.3公里處，1輛小客車因操作不當自撞護欄，駕駛因未繫安全帶遭拋飛車外送醫不治；2月13日傍晚6時許，國道1號南向204公里處發生2輛小客車追撞事故，車內人員亦因未繫安全帶而拋飛車外身亡。

高公局表示，車輛高速行駛下若發生碰撞，往往會導致車輛失控旋轉、翻覆，成人正確繫妥安全帶、兒童依規定乘坐專用座椅並使用安全帶，可防止被強大的慣性甩出車外，降低被拋飛或遭其他車輛撞擊、輾壓等二次傷害的風險。

此外，超速行駛也是引發事故之危險因素，車速越快、反應時間越短。1月21日凌晨5時許，國道1號北向南屯出口處，1輛小客車因未依規定減速而衝出邊坡，駕駛不幸身亡；另2月13日晚間7時許，國道3號北向305.5公里處，1輛小客車超速行駛，於變換車道時分心，導致失控自撞護欄並翻覆於邊坡，造成車內1名乘客不幸身亡。

高公局表示，根據規定，汽車行駛於高速公路，車內人員未依規定繫安全帶或行車速度超過最高速限者，可處駕駛人3,000～6,000元罰鍰。