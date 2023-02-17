和前女友分手3年....他驚覺「女方有小孩」：是我的

▲一名男網友發現，分手3年的女友竟生下他的孩子。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

比八點檔還扯！一名男網友透露，和前女友分手3年，最近發現對方竟然有小孩，讓他內心天人交戰，硬著頭皮打電話過去，確定真的是自己的骨肉，擔心以後會被要求付贍養費，引發討論話題。

原PO在《Dcard》論壇指出，前陣子從IG限時動態中，看到前女友抱了一個小孩，讓他耿耿於懷，2人分手3年，而小孩看起來也不是小嬰兒，「難道真的是她的？我當初被綠了？」確認之後驚覺，小孩剛滿2歲，而他和女友分手3年，對方又沒有另一半，開始合理懷疑小孩的親生父親就是自己。

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原PO本來想假裝不知道，但忍了一個禮拜後，還是和前女友聯繫了，「想到當初分手是我提的，我還超級狠心的封鎖她，她苦苦哀求我還是無動於衷，結果在3年後，我居然因為這種事主動跟她聯絡」，結果確認孩子是自己的，但對方不願多談，僅表示：「我們會自己過好生活，不需要你任何幫助」。

▲原PO擔心前女友以後會向他討撫養費。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO坦言，這輩子沒有這麼「挫」過，很擔心要負法律責任，查到若對方可以證明小孩是非婚生子女，有權利要求給付扶養費，讓他頓時晴天霹靂，「這合理嗎…我當初根本不知道有小孩的存在啊！有人問過我要不要這個小孩嗎？」重點是他現在有女友，不知道該如何是好。

貼文曝光後，引來熱烈討論，網友紛紛留言建議：「她就說不需要你，也不用你來幫忙啊，你就不要再去打擾她的生活好嗎？以後養老送終也不要拉她的小孩當分母」、「如果對方真的請求法律義務，你是真的要付錢給她啦，畢竟法律以小孩的福祉為第一優先，但對方都不追究了，你就當個未爆彈好好活著吧」、「建議還是跟女友老實說吧…不然如果哪天她自己發現，你會更慘」。

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