不是隨機打！推銷人員「怎麼有我的電話」　他揭暗黑內幕被罵爆

▲很多人厭惡接到推銷電話。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有接到推銷電話的經驗，上班時間、正在忙的時候，大多會想速速拒絕或直接掛斷。不過，近日就有一名自稱是「電話行銷人員」的網友無奈表示，他的工作就是賣保險，平時不介意被掛電話，「但不要罵髒話可以嗎？」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到他是一位電話行銷人員，工作內容就是打電話賣保險，畢竟工作是自己選的，所以承受被掛電話的情緒是沒問題的，「但可以不要問候我媽嗎？」

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原PO表示，民眾接到電話後，如果不喜歡聽可以直接掛斷，他們並不會放在心上，但是真的不要罵髒話，「她老人家常常被問候，也是很不好意思欸！」

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，就有網友好奇拋問，「你們電銷的薪水是有成交才有錢？還是打電話就有算？我聽說被掛沒有錢，但有聽1分鐘以上有50元，是真的假的？」對此，原PO直呼「當然是假的！那就每天來聊天就好了啊～公司又不是做慈善事業的」。

原PO也以自身經歷分享，他同個號碼不會一直打過去，而且致電會先詢問可否耽誤1、2分鐘，對方同意才會繼續講。另也有網友詢問「你們為什麼可以有別人的電話？」原PO也解釋，「通常是保險公司與某銀行或者電話行銷部門合作，提供同意共同行銷的客戶」，手上的電話都是有來源的。

▲▼原PO解釋網友疑惑。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同）

雖然原PO看似無奈，但也有不少網友不留情面直呼，「選在中午休息時間打來被三字經真的只是剛好而已」、「都已經說不需要了還一直打過來，接的次數多了，口氣就煩了」、「要做這種工作就要承擔被罵的風險，雖然我都是直接掛電話，但不是每個人都這樣，被問候也是你選的啊」、「當你想睡或是睡著了或是正在開車以為是工作電話，結果接起來是個自顧自的保險推銷電話你會覺得如何」。