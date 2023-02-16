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男友偷吃大18歲「阿嬤」！她崩潰怒嗆小三：18公分好吃嗎

一名女網友遭到男友背叛，偷情對象居然是一名已抱孫的大媽。（示意圖，PhotoAC）

▲一名女網友遭到男友背叛，偷情對象居然是一名已抱孫的大媽。（示意圖，PhotoAC）

圖文／鏡週刊

「阿姨我不想努力了」這句流行語竟發生在現實生活中！一名女網友最近在臉書發文，指被交往多年的男友劈腿，且偷吃對象居然是一名已經抱孫的「阿姨」，甚至還整整大男友18歲！這讓女網友相當傻眼，直接在文中開嗆小三：「阿姨體力真的跟的上嗎？」

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一名女網友在臉書社團「匿名2公社」透露，「以為母子戀、祖孫戀這種事情都是動作片或是新聞事件裡面才會出現，沒想到有天會發生在自己身上。」她表示，生日當天發現男友背叛自己，在外和別的女人交往一年多，更震撼的是，「小三是位大男方18歲的阿姨，兒子、女兒、孫子都有了」。

▲▼ 0

▲原PO選擇分手成全他們兩個。（翻攝自臉書社團匿名2公社）

當事人還補充，這名53歲的阿姨職業是一名仲介，對方不僅大方承認「就是小三」，甚至還要求男友跟自己保持距離，這讓原PO相當無言，忍不住在文中嗆聲：「18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？？」

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言表示「阿姨的口袋一定很深」、「找到ㄚ（阿）姨~已羡慕」、「可能他不想努力了」、「年輕真的不是一切，有的男生還是比較喜歡再一起的整體感覺。快離開找尋下一個幸福吧」；也有人笑稱「18公分....這個廣告有夠厲害」、「別哭了！下一個更好」。

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