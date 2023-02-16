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人夫被迫禁慾！苦求好久「老婆點頭了」　結局卻糗大：第一次遇到

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲老婆好不容易點頭，原PO卻腳抽筋。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「人生怎麼這麼難！」一名男網友發文表示，自從老婆生了孩子，他就被迫「禁慾」，日前對方好不容易點頭答應要做那件事，他卻突然腳抽筋，「我第一次遇到這狀況！」貼文曝光後，也讓大票網友笑翻直喊，「加油，在所難免」、「不行...我笑了，下次記得先熱身好嗎」。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，提到老婆自從生了孩子，就變得「性」致缺缺，也讓他今年一直呈現「被動禁慾」的狀態。日前，他好不容易讓老婆點頭答應要做那件事，不料才進行到一半，他的腳卻抽筋了，「人生怎麼這麼難！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO也在留言處補充，當下他站起來舒緩一下，並調整成不那麼痛的姿勢「忍痛做完」。而對於腳抽筋，他也坦言，「我第一次遇到這狀況！」

貼文曝光後，底下網友紛紛笑回，「哈哈，下次做之前拉拉筋再上」、「太激動了，先緩一緩，下半場好好表現」、「正所謂『機會是留給準備好的人』」、「運動前要先暖身」、「真的不是故意笑的」、「要先跑操場兩圈熱身啦」。另外，也有苦主表示，「我還曾太久沒做，腹肌抽筋過咧，沒事兒」、「原來不是只有我會腳抽筋」。

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