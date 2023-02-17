　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭董4招「鎖侯」？他曝郭台銘2024王牌　牽動侯友宜表態「2時間點」

▲▼郭台銘拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲未表態，鴻海創辦人郭台銘則是動作頻頻，對此，政治評論家周偉航16日分析，郭台銘設下4個局，其中最大王牌就是跟民眾黨主席柯文哲合作可能性，藉此叫板國民黨中央，而侯友宜陣營確實也受其影響，從原先傳出的7月再做表態，現在也傳出3月是可能時間點之一。

對於藍營2024人選，周偉航表示，郭台銘設下4個局，看起來難以破解，國民黨秘書長黃健庭說回黨不一定參選，但如果不參選幹嘛回黨？不回黨也可以幫助國民黨，捐錢就好何必黨籍？因此郭董設下第一個局「回黨綁參選」，也就是要不要處理提名議題。

周偉航指出，第二、是要擬一套初選辦法，說要記取四年前的教訓，但這是指哪個部分？是制度設計可以讓民進黨見縫插針、讓前高雄市長韓國瑜民調過高？還是前黨主席吳敦義讓郭台銘以榮譽黨員身份回黨、攪亂一池春水？還是吳敦義自己想參選，把初選流程東改西改、得罪所有人？

對於初選方式，周偉航表示，每個人都會朝自己最有利的方向解讀，但郭台銘可能希望採取的民調形式能充分凸顯他的優勢。

對於總統大選搭檔，周偉航指出，第三，郭台銘目前傾向不和柯文哲整合，這點確實有外部引證，柯陣營方面有人出來說柯文哲可以當副手、柯文哲也不否認，隱隱代表郭台銘可以跟柯文哲合作，這是郭台銘手上最大的一張牌。

周偉航表示，郭台銘現在是申請國民黨黨籍，但他可不可以拿民眾黨的入場券？可不可以用連署方式、無黨籍參選？郭台銘現在的意思就是說，他不管掛國民黨、無黨、民眾黨，民調都可能排到第一，即便藍白分裂，郭台銘都有勝算，這樣的局勢下，郭台銘就可以跟國民黨談了。

對於潛在競爭對手侯友宜，周偉航指出，第四，郭台銘認為侯友宜是好人選，大家還是可以坐下談談，但近期狀況發展很快，過完年那週傳出侯友宜要等徵召，當時中廣董事長趙少康跳出來開第一槍，此時郭台銘也開始出招，拜廟、跟王金平見面等，這些動作不只逼侯友宜也逼黨主席朱立倫，但朱立倫已設下停損點，決議3月4日補選完後再做處理。

周偉航表示，相較朱立倫，侯友宜卻沒有太多動作，也傳出消息說，侯友宜不排除7月在做表態，因為4到7月是議會開議，可能成為民進黨議員的砲火，但消息一出，郭董的動作就多了，到後來傳出3月也是可能時間之一，也就是開議前，可見侯友宜確實有被這些動作影響到。

ET快訊
陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？
愛莉莎莎開課遭抹黑　「首度開告」！
快訊／網傳新政策「強制民眾打新冠疫苗」　指揮中心緊急回應
快訊／阿Ben砲簽「空白勞報單」！　宋逸民反擊
陳宗彥爆常態性召妓　維基百科「經歷多7字」
林襄、峮峮應援中華隊　班表出爐了
2022年各業薪資排名　這行業3.2萬最慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

陸男來台遭電死獲國賠　陸委會澄清：未稱「陸人是中華民國國民」

陳宗彥陷性招待疑雲！維基百科遭改「經歷多7字」　2013年成這身份

加熱菸健康風險須未高於紙菸　民團批政府預告竟從60天改7天

郭董4招「鎖侯」？他曝郭台銘2024王牌　牽動侯友宜表態「2時間點」

陳宗彥疑常態性接受性招待　陳椒華：陳建仁應立即展開政風調查

「小芸有空嗎？」　陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光

小英之友會併入信賴台灣協會惹爭議　潘孟安：內容被曲解

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

陳宗彥遭爆「常態性召妓」　黃揚明：目標實為賴清德

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

虎斑貓坐神明前豪飲熱水　媽一看超困惑：不怕燙舌？

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

陸男來台遭電死獲國賠　陸委會澄清：未稱「陸人是中華民國國民」

陳宗彥陷性招待疑雲！維基百科遭改「經歷多7字」　2013年成這身份

加熱菸健康風險須未高於紙菸　民團批政府預告竟從60天改7天

郭董4招「鎖侯」？他曝郭台銘2024王牌　牽動侯友宜表態「2時間點」

陳宗彥疑常態性接受性招待　陳椒華：陳建仁應立即展開政風調查

「小芸有空嗎？」　陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光

小英之友會併入信賴台灣協會惹爭議　潘孟安：內容被曲解

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

陳宗彥遭爆「常態性召妓」　黃揚明：目標實為賴清德

快訊／賓士出自強隧道「撞路燈」車頭全毀　下班車潮大堵塞

太衰！警站路口指揮慘遭左轉車猛撞「右顴骨骨折」　肇事駕駛：沒看到

快訊／「屏東狂駕駛」追撞10多輛車肇逃　掀翻貨車殘骸散一地

陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

邱鋒澤演唱會倒數一周　無預警宣布嘉賓「重現經典CP」

美國聯邦參議員費特曼中風後　再因憂鬱症住院

陸男來台遭電死獲國賠　陸委會澄清：未稱「陸人是中華民國國民」

郭富城打牌突然暴怒！掌摑梁朝偉　力道大到「眼鏡都飛走」　

今年美國線現貨運價估低於長約價　但船貨雙方為求保障還是會簽

天氣回暖！新北石門草里漁港驛棧　觀海踏青探訪山中茶園

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

政治熱門新聞

遭爆常態性召妓　陳宗彥痛斥：人格抹滅、報導未經查證

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

快訊／揭陳宗彥「疑常態性召妓」　陳琬惠：應宣布下台

女兵「羞羞片」外流已報警！　陸軍司令部回應了

今明2天搭捷運記得辦會員！125億乘客將出爐　送1年搭車免費

超級悠遊卡「儲500變1000」有隱藏好康？　悠遊卡公司回應了

「小芸有空嗎？」　陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光

即／前海基會副董事長馬紹章逝世　享壽65歲

徐巧芯致電追問性招待疑雲　陳宗彥否認：不應該這樣吧徐議員

郭台銘披藍戰袍選總統？　蔡正元怒喊：不排除支持賴清德

最新民調！郭台銘負面聲量佔7成　怎麼「配」都輸綠營「這組合」

陳宗彥遭爆「常態性召妓」　黃揚明：目標實為賴清德

救內科交通！18日起文湖線拉長尖峰時段增班次

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

更多熱門

相關新聞

侯友宜赴中和廣濟宮、福和宮參拜　祈新北百業興盛

侯友宜赴中和廣濟宮、福和宮參拜　祈新北百業興盛

新北市長侯友宜今（17日）前往中和地方信仰中心財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，並向開漳聖王、神農大帝祈求庇佑新北百業興盛、五穀豐收、市民平安康樂，遠離疫情與災厄。侯友宜表示，中和廣濟宮及福和宮每年捐助超過百萬元清寒獎助學金，感謝善行不遺餘力。

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑

被爆贈子5千萬豪宅金源不明　林明溱斥抹黑

郭台銘披藍戰袍選總統？　蔡正元怒喊：不排除支持賴清德

郭台銘披藍戰袍選總統？　蔡正元怒喊：不排除支持賴清德

郭台銘請示神明選總統　游淑慧質疑：以後外交、內政都要先擲筊？

郭台銘請示神明選總統　游淑慧質疑：以後外交、內政都要先擲筊？

關鍵字：

郭台銘侯友宜2024總統大選國民黨朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

Kimberley「激吻親密照」曝光！

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

遭爆常態性召妓　陳宗彥痛斥：人格抹滅、報導未經查證

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面