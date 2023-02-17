郭董4招「鎖侯」？他曝郭台銘2024王牌　牽動侯友宜表態「2時間點」

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨2024總統人選懸而未定，呼聲最高的新北市長侯友宜遲遲未表態，鴻海創辦人郭台銘則是動作頻頻，對此，政治評論家周偉航16日分析，郭台銘設下4個局，其中最大王牌就是跟民眾黨主席柯文哲合作可能性，藉此叫板國民黨中央，而侯友宜陣營確實也受其影響，從原先傳出的7月再做表態，現在也傳出3月是可能時間點之一。

對於藍營2024人選，周偉航表示，郭台銘設下4個局，看起來難以破解，國民黨秘書長黃健庭說回黨不一定參選，但如果不參選幹嘛回黨？不回黨也可以幫助國民黨，捐錢就好何必黨籍？因此郭董設下第一個局「回黨綁參選」，也就是要不要處理提名議題。

周偉航指出，第二、是要擬一套初選辦法，說要記取四年前的教訓，但這是指哪個部分？是制度設計可以讓民進黨見縫插針、讓前高雄市長韓國瑜民調過高？還是前黨主席吳敦義讓郭台銘以榮譽黨員身份回黨、攪亂一池春水？還是吳敦義自己想參選，把初選流程東改西改、得罪所有人？

對於初選方式，周偉航表示，每個人都會朝自己最有利的方向解讀，但郭台銘可能希望採取的民調形式能充分凸顯他的優勢。

對於總統大選搭檔，周偉航指出，第三，郭台銘目前傾向不和柯文哲整合，這點確實有外部引證，柯陣營方面有人出來說柯文哲可以當副手、柯文哲也不否認，隱隱代表郭台銘可以跟柯文哲合作，這是郭台銘手上最大的一張牌。

周偉航表示，郭台銘現在是申請國民黨黨籍，但他可不可以拿民眾黨的入場券？可不可以用連署方式、無黨籍參選？郭台銘現在的意思就是說，他不管掛國民黨、無黨、民眾黨，民調都可能排到第一，即便藍白分裂，郭台銘都有勝算，這樣的局勢下，郭台銘就可以跟國民黨談了。

對於潛在競爭對手侯友宜，周偉航指出，第四，郭台銘認為侯友宜是好人選，大家還是可以坐下談談，但近期狀況發展很快，過完年那週傳出侯友宜要等徵召，當時中廣董事長趙少康跳出來開第一槍，此時郭台銘也開始出招，拜廟、跟王金平見面等，這些動作不只逼侯友宜也逼黨主席朱立倫，但朱立倫已設下停損點，決議3月4日補選完後再做處理。

周偉航表示，相較朱立倫，侯友宜卻沒有太多動作，也傳出消息說，侯友宜不排除7月在做表態，因為4到7月是議會開議，可能成為民進黨議員的砲火，但消息一出，郭董的動作就多了，到後來傳出3月也是可能時間之一，也就是開議前，可見侯友宜確實有被這些動作影響到。