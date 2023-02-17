陳宗彥遭爆召妓　國民黨3問轟：這就是民進黨新內閣的「溫暖」？

▲陳宗彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料，行政院發言人陳宗彥11年前任職地方政府期間，與色情業者過從甚密，接受性招待，甚至叫小姐的手機到現在還在使用。國民黨發言人楊智伃轟，從副閣揆鄭文燦、陸委會副主委梁文傑到澳門喝花酒，現在連發言人都被爆出酒店召妓，不禁質疑這樣醜聞不斷的新內閣是否能真正的為民服務？

曾任台南市議員、台南民政局局長、防疫指揮中心副指揮官的陳宗彥，被踢爆特別愛到聲色場所找小姐「喝咖啡」，陳宗彥下午出面回應，這是未經查證的報導，「先把一個人的人格抹掉，沒有一則報導經過查證」；他強調，他在台南服務期間，從擔任市議員、到市府服務，「從未被檢調約談偵辦調查」。

楊智伃表示，陳宗彥不但已婚且任副指揮官時期更在受訪時說「從沒去過酒店」，楊智伃進一步提出三問質疑陳宗彥，一問，認不認識被判妨害風化罪的台南酒店業者王孝偉？二問，擔任台南市府新聞處長期間有沒有被招待出入風化場所帶小姐出場？三問，澄清記者會為何不敢接受媒體提問？

楊智伃表示，相信這樣輕描淡寫的回應是不能平息大家對於新內閣的質疑，請陳宗彥發言人拿出勇氣，好好面對媒體與民眾的質疑。

盤點新內閣爆出醜聞的高官，上有副閣揆鄭文燦、陸委會副主委在澳門「九號會所」消費喝花酒，現有發言人陳宗彥，酒店召妓找小姐出門「喝咖啡」，楊智伃質疑，這樣的新內閣是不是太需要「溫暖」？一個國家的內閣高官花邊、醜聞不斷，個人的道德操行標準又如此的低落，是否能真的好好為台灣人民服務？還是佔著中央高官、位高權重，繼續在不法行業消費、滿足個人私慾？

楊智伃正告，請陳建仁出來面對，這樣的內閣發言人真的能代表台灣的最高行政機關的形象？請總統蔡英文、副總統賴清德，不要迴避新內閣的醜聞，難道這就是民進黨堅持的「台灣價值」、「溫暖堅毅」？新內閣醜聞連環爆，不僅貽笑國際，更讓台灣人民無法信任新內閣的所作所為。

