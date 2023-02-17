郭台銘盼再戰2024總統　昔日身旁4女力現今各擁一片天

▲郭台銘昔日核心幕僚郭昕宜（左上）、蔡沁瑜（右上）、高虹安（左下）、劉宥彤（右下）。（圖／翻攝臉書）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日公開表達，想重返國民黨參選2024總統大選，雖然郭台銘想參加國民黨初選，還有關卡要過，但郭欲重披藍袍出戰，不禁讓人回想到郭台銘2019年參選總統路上，身邊最亮眼的四名女力，包含當時的永齡基金會顧問郭昕宜、永齡基金會執行長劉宥彤、辦公室發言人蔡沁瑜，以及大數據中心主任高虹安。4人在郭退出總統選戰後，各自單飛，表現依舊不俗。

近日因為郭台銘動作頻頻，外界不免關注若郭真投入總統大選，昔日這些黃金陣容是否回歸，助郭台銘取得大位？蔡沁瑜在被問到這個問題時，僅回答「主角不是我啦」，顯得相當低調。

2019年郭台銘準備參選國民黨總統初選，當時4位女力在不同崗位上扮演了重要的角色，現任的新竹市市長高虹安，當時除了是鴻海大數據中心主任，也是郭台銘辦公室重要幕僚，隨後進軍政治圈，從民眾黨不分區立委轉戰為新竹市長。

高虹安上任第一天，郭台銘也送上鮮花，除了給予祝福，也在上頭寫下14字箴言，「興利除弊展新貌，零到六歲市府養」。雖然選舉過程中郭台銘均未替高虹安站台，僅有一則競選短片，但從上任那天的花束可以感受到，郭、高兩人聯繫管道依舊暢通。

▲郭家軍三美，郭昕宜、劉宥彤、蔡沁瑜。（圖／記者湯興漢攝）

郭昕宜在2019年曾任郭台銘辦公室核心幕僚，從記者、立委助理到郭幕僚，現在則擔任外送平台foodpanda發言人。進入外送產業的郭昕宜，憑藉著曾經在立法院當過助理的經驗，以及對媒體與公共事務的熟悉程度，協助foodpanda處理公關與公共事務，短短不到三年的時間，職位一路攀升，已經是台灣區管理層不可或缺的要角。

永齡基金會執行長劉宥彤，現在仍是郭台銘辦公室發言人，但近年來較為低調，出身媒體的她，在郭台銘上次角逐總統大位提名時，以發言人之姿一戰成名，當時也被列入親民黨2020年不分區立委提名第4名。打開她的專業經歷可以發現，除了擔任永齡教育暨慈善基金會執行長、鴻海教育基金會董事，她還曾是台灣新創競技場創辦人，也擔任過樂陞科技執行副總、奧美公關協理。近年來，在永齡基金會的工作上，也可以看到她積極推動弱勢關懷及偏鄉教育的一些成果。

▲蔡沁瑜。（圖／記者陳家祥攝）

至於當時的永齡基金會副執行長蔡沁瑜，近年轉進綠色能源產業，目前在雲豹能源擔任公關長，還跨界到職業籃球，同樣擔任桃園永豐雲豹隊的公關長，球隊迎來NBA球星魔獸霍華德加盟，球隊知名度大開，連帶造成霍華德旋風，主場賽事一萬五千人場場爆滿，本身還擔任鄉育教育基金會執行長，角色身分跨界多元，有聲有色。

無巧不巧，郭台銘全家大小日前還到桃園國體大，雲豹隊的主場去看魔獸霍華德比賽，當天郭看完全程賽事，還不時與蔡沁瑜交頭接耳，但是否觸及政治議題，當事人不願回應。根據當時接待的球隊員工形容，郭下車時和曾馨瑩分別和蔡沁瑜來個大擁抱，直呼「好久不見」。

隨著郭台銘再度尋求挑戰2024總統大位的機會，除了高虹安專注市長工作外，不免讓人聯想到，昔日這些黃金陣容是否回歸助郭，尤其是當時被認為「她的發言等於郭董」的蔡沁瑜，最近經常被點名。對此，蔡沁瑜回答「主角不是我啦！」雖然只有短短六個字，但劉、蔡、郭這三位女力的動向或許也是可以持續留意的觀察指標。

