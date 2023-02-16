「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺　雙魚坐著也能賺

▲3星座偏財運旺，有機會中大獎。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

威力彩頭獎今（16）晚上看6.5億元，讓不少人紛紛湧入彩券行，就希望能一舉晉身億萬富翁。而那些人有機會中大獎？占星師「Alex是大叔」就分析指出，有3星座今（2023）年上半年受到財神爺眷顧，特別有偏財運，能在本業之外狠賺一波，其中又以雙魚座更令人羨慕，「正財」和「偏財」都非常旺，可以說是坐著也能賺錢！

巨蟹座

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巨蟹座上半年的「貴人運」極佳，不只如此，也容易得到他人的恩惠；另外，巨蟹座在2023年上半年會經常收到別人送的東西，或是賺錢的機會，甚至運勢爆發的時候，還有人會主動提供賺錢方式與途徑，有機會一夜致富。

水瓶座

水瓶座在副業方面的「偏財運」受到財神看顧。2023上半年會有兼職、打工，或其他職場外的收入，可以說是賺飽飽。另外，水瓶座在今年會開始思考，自己能用什麼樣的方式賺錢，多發展副業也能讓自己的「固定資產」有新成就，而所謂「固定資產」說的基本是存款、房產，甚至假設家裡位於重劃地區，就可能獲得一筆補償費用，藉此可讓水瓶座的偏財運急劇上升。

雙魚座

雙魚座在2023年上半年，「木星」會停留在「金錢宮位」，不但正財的工作收入提升，偏財運也很旺，因此可以多多思考自己平常積累的資源和人脈，只要好好利用資源，就能獲得源源不斷的收入，直接坐享其成，正財和偏財都有突破性的進展。

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