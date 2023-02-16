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下班快買！威力彩飆6.5億「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

▲▼廟,彌勒佛,財神,錢。（圖／翻攝自pixabay）

▲這「3生肖」受財神加持，財運將連旺12天。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人夢想一夜致富，而一夜致富最快的方法就是買彩券，威力彩已連續八期槓龜，今（16）日頭獎上看6.5億，讓不少人十分期待，希望自己就是中獎的幸運兒，從此過上財富自由的生活。不過中獎這事兒需靠運氣與運勢，生肖運勢網站《生肖星座運勢命理玄學》就分析指出，有3生肖近期被財神眷顧，有機會發橫財，快來看看您上榜沒。

生肖蛇

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生肖蛇的朋友前陣子運氣平平，沒什麼特別的好運，但在2月14日到25日期間，可是被財神爺大大眷顧的，會贏來許多好運，尤其是偏財運！因此，屬蛇的朋友絕對要好好把握這12日，數錢數到手軟的日子不遠了。

生肖兔

屬兔者心地光明、慷慨待人，且受人尊敬，為人聰明，所以不管做什麼都很順遂。尤其是2月14日到25日期間，更是受到財神爺加持，將會大吉大利、喜事不斷，財運也跟著到，有意外的賺錢良機出現，一定要好好把握。

生肖雞

屬雞者出納官得「天德」吉星照射，福多且財旺，好運絡繹不絕到來，財運大紅大紫，還會有貴人扶持，能夠帶來前所未有的成功。總之，屬雞的朋友若能抓住轉運的好時機，金錢自然隨之而來、日進斗金。

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