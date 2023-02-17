　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「佳冬活的博物館」…舊厝新樹翻新意　屏檢社勞人力給助力

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊訪查佳冬鄉溫馨家園促進會社會勞動人執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊慰問佳冬鄉溫馨家園促進會社會勞動人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為強化社會勞動業務，不定期實地訪查社會勞動機關(構)執行情況，今(17)日由檢察長陳盈錦親自帶領主任觀護人潘連坤、觀護人陳愛順、曾楷婷及觀護佐理員蕭萱婉訪查屏東縣佳冬鄉溫馨家園促進會，督核勞動機構執行情形以防止弊端產生，落實社會勞動之執行。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊訪查佳冬鄉溫馨家園促進會社會勞動人執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊訪查佳冬鄉溫馨家園促進會社會勞動人執行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

陳檢察長等人到訪時，4位執行中社會勞動人正在縣定三級古蹟楊氏宗祠進行植樹及環境維護；檢察長直接與社會勞動人懇談，並頒發毛巾等關懷品，肯定社會勞動人的辛勞以及對於社區的付出，徹底落實社會勞動制度之美意。

屏東地檢署表示，溫馨家園促進會服務項目含括社會福利、環境維養、人文活動、產業文化，有效運用社會勞動人力在佳冬古蹟的維護及社區街道、公園的清潔與美化，打造佳冬「活的博物館」，並提供民眾休憩娛樂場所，獲得居民高度好評。自2012年1月以來，已有173位社勞人於溫馨家園促進會執行，服務時數共計67772小時，以年度最低時薪176元計算，可創造1千1百92萬7872元產值。

陳檢察長肯定社會勞動機關用心督核、機構感謝社勞人力提供給社區的助力、社勞人亦感念能夠藉由社區服務代替入監服刑，並從中獲得成就與改變，藉此達到三贏效果。該署也勉勵社會勞動人珍惜易服社會勞動的機會，貢獻己力服務社會，並能記取教訓，反省自新。期盼社會勞動人早日完成應履行時數，迎向美好的新未來。

ET快訊
快訊／「龍舟天菜」墜坑死亡　工地負責人7萬交保
下周「驟降10度」轉濕涼　最冷時段出爐
陳宗彥與酒店業者LINE對話曝光　突問「小芸有空嗎？」
快訊／日圓再現「0.22甜甜價」！拿10萬台幣現賺日本來回機
郭台銘盼再戰2024總統！　昔日身旁4女力今各擁一片天
YouTuber「靠1招」訂閱破170萬！　觀看次數更狂
陳宗彥爆「常態性召妓」　他曝：目標實為賴清德
今明2天搭捷運記得「一件事」！　幸運兒可免費搭一整年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

落實動保政見　高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

企業接訂單指名送台東打火英雄　訂單加碼盼光明延續

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金達15萬

高舉勿「用命發電」手板　台南藍軍反對南科九崴天然氣廠設立

彰化防疫全國第一　王必勝、莊人祥明日拜會王惠美

基隆看守所召開協調會議　跨專業討論協助受刑人回歸社會

「佳冬活的博物館」…舊厝新樹翻新意　屏檢社勞人力給助力

籌錢買毒...毒犯專偷飯店工地電纜線　起出130Kg贓物

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

虎斑貓坐神明前豪飲熱水　媽一看超困惑：不怕燙舌？

2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

落實動保政見　高虹安偕動保團體視察新竹市立動物園

企業接訂單指名送台東打火英雄　訂單加碼盼光明延續

鳳梨釋迦入菜！台東創意料理食神大賽徵件　總獎金達15萬

高舉勿「用命發電」手板　台南藍軍反對南科九崴天然氣廠設立

彰化防疫全國第一　王必勝、莊人祥明日拜會王惠美

基隆看守所召開協調會議　跨專業討論協助受刑人回歸社會

「佳冬活的博物館」…舊厝新樹翻新意　屏檢社勞人力給助力

籌錢買毒...毒犯專偷飯店工地電纜線　起出130Kg贓物

嘉義地區績優榮譽觀護人表揚授證　嘉義大學陳政見接任理事長

2.4公頃閒地改做建功高中用地　竹市東區就學困難有望解決

快訊／印尼發生「規模6.4地震」　震源深度97公里

三井LaLaport帶動東區起漲　房仲：挨著商場買房贏面大

「龍舟天菜」墜坑案...工地負責人7萬交保　下周解剖追查是否溺斃

對王柏融還是有信心　洪總談台鋼首戰中華隊表現

混種人「狐狸頭+男子身」超衝擊！北美館「未來身體」驚悚展出

許光漢、林柏宏昇華變家人　庹宗華「核彈級演技」炸翻觀眾淚水

又一遊戲公司佛加薪！日本SEGA上調員工起薪35%　投資人才列重點

任務完成…搜救犬Proteo救災殉職　隊員抬棺「帶祂回家」哀痛致敬

藍莓表皮「白白的」可以吃嗎？專家給答案　1招秒知新鮮度

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

地方熱門新聞

桃竹苗分署電梯裝修工程實務班　受理報名

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

政壇重量級叔叔力挺　邱繼泰參選桃園立委

台南公布第19批酒駕累犯名單

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

全台最多日籍、越南籍生　開大無畏少子化

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

安泰醫院成立精準癌症治療中心

桃捷新人事　董事長、總經理皆向北捷借將

監警環聯合稽查取締改裝通報噪音車輛

百萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待落空

台南市YouBike 2.0提前啟用

打造粉紅花海吸人潮　三芝300株櫻花綻放

歸仁警逮獲3名詐騙車手

更多熱門

相關新聞

屏東長治鄉公所驚爆涉貪　1官員遭收押

屏東長治鄉公所驚爆涉貪　1官員遭收押

廉政署會同屏東地檢署指揮屏東縣調查站偵辦長治鄉公所員工涉及以不實收據核銷案，昨(14)日搜索長治鄉公所，帶回鄉長古佳川等多名公所人員調查，訊後1承辦公務員涉貪情節重大，且有串證之虞，向法院聲押獲准，鄉長古佳川請回，全案目前還在擴大釐清中。

表揚績優榮譽觀護人　屏檢檢察長頒獎

表揚績優榮譽觀護人　屏檢檢察長頒獎

毒品危害治安！屏東警連剷兩間製毒工廠

毒品危害治安！屏東警連剷兩間製毒工廠

屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

擔任詐騙集團人事部打手　毆打報警女成員

擔任詐騙集團人事部打手　毆打報警女成員

關鍵字：

屏東地檢署檢察長陳盈錦佳冬溫馨家園促進會活的博物館

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

Kimberley「激吻親密照」曝光！

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面