「佳冬活的博物館」…舊厝新樹翻新意　屏檢社勞人力給助力

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦帶隊慰問佳冬鄉溫馨家園促進會社會勞動人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署為強化社會勞動業務，不定期實地訪查社會勞動機關(構)執行情況，今(17)日由檢察長陳盈錦親自帶領主任觀護人潘連坤、觀護人陳愛順、曾楷婷及觀護佐理員蕭萱婉訪查屏東縣佳冬鄉溫馨家園促進會，督核勞動機構執行情形以防止弊端產生，落實社會勞動之執行。

陳檢察長等人到訪時，4位執行中社會勞動人正在縣定三級古蹟楊氏宗祠進行植樹及環境維護；檢察長直接與社會勞動人懇談，並頒發毛巾等關懷品，肯定社會勞動人的辛勞以及對於社區的付出，徹底落實社會勞動制度之美意。

屏東地檢署表示，溫馨家園促進會服務項目含括社會福利、環境維養、人文活動、產業文化，有效運用社會勞動人力在佳冬古蹟的維護及社區街道、公園的清潔與美化，打造佳冬「活的博物館」，並提供民眾休憩娛樂場所，獲得居民高度好評。自2012年1月以來，已有173位社勞人於溫馨家園促進會執行，服務時數共計67772小時，以年度最低時薪176元計算，可創造1千1百92萬7872元產值。

陳檢察長肯定社會勞動機關用心督核、機構感謝社勞人力提供給社區的助力、社勞人亦感念能夠藉由社區服務代替入監服刑，並從中獲得成就與改變，藉此達到三贏效果。該署也勉勵社會勞動人珍惜易服社會勞動的機會，貢獻己力服務社會，並能記取教訓，反省自新。期盼社會勞動人早日完成應履行時數，迎向美好的新未來。