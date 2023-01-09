見人就打！屏東越南籍移工遭錯殺　4煞3羈押禁見1收容

▲里港警方逮獲殺害越南籍移工嫌犯 。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署偵辦發生於6日屏東縣高樹鄉1名越南籍男子遭殺害案件，經主任檢察官廖偉程、檢察官林吉泉與屏東縣政府警察局里港警分局共組專案小組偵辦，經連日追查，將涉案林姓男子、王姓男子及王姓女子鄒姓少年逮捕到案，訊後除鄒姓少年另由少年法庭處理外，其餘3人於昨(8)日經檢察官訊問後，認涉殺人犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，乃向屏東地方法院聲請羈押禁見，經法院於今(9)日凌晨裁准。法官訊後諭令鄒姓少年收容。

經查，林男、王男、王女及鄒姓少年於1月6日凌晨至屏東縣里港鄉某處小吃部唱歌飲宴，期間適遇越南籍逃逸移工潭某、阮某等人欲買單離去，林男自覺越南移工低聲交談對其指指點點。

乃心生不滿，即由鄒姓少年駕車搭載林男、王男、王女尾隨前述移工車輛，至高樹鄉某處之外籍勞工居住處所後，林男見潭男、阮男下車，即與王男、王女及鄒姓少年分持鋁棒下車追逐，潭男、阮男及其餘在場之越南籍移工7人見狀，誤認移民署及警方欲查緝逃逸移工，乃往屋內逃竄。

林男、王男、王女及鄒姓少年則追逐入內見人就打，造成多名外籍移工受傷，其中越南籍移工范男不及逃跑，且因不諳中文無法交代潭男等行蹤，林男、王男、王女及鄒姓少年明知頭部為人體生命中樞所在，共同將范男圍困無法離去，再分持球棒猛力往其頭部揮擊以及以徒手毆打，造成范男死亡。

林男、王男、王女及鄒姓少年嗣駕車逃亡藏匿，經專案小組連日追查，於8日查緝到案。承辦檢察官複訊後認為林男、王男、王女及鄒姓少年涉殺人罪嫌重大，且有逃亡、湮滅、勾串之虞，向屏東地院聲請羈押，經主任檢察官廖偉程到庭論告，經法院於今日清晨裁准羈押禁見。