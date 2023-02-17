買5300元年貨「32天還沒收到」　他致電快遞公司傻眼：還在路上

▲男子過年前買了7盒糕點要寄回老家給親戚，沒想到至今沒有收到東西。（圖／翻攝綜投網）

圖文／CTWANT

大陸一名男子過年前買了7盒糕點要寄回老家給親戚，沒想到已經過了32天，東西至今沒有收到，讓他相當傻眼，聯絡郵政快遞物流公司，對方僅稱車還在路上，需要耐心等待。

綜合陸媒報導，近日居住在大陸黑龍江的于先生反映，他於今年1月14日在知名糕點店北京稻香村買了7盒糕點，價值人民幣1200多（約新台幣5300元），並透過郵政速遞寄回老家牡丹江市，想送禮給親戚，運費人民幣100多（約新台幣442元），當時因為信任郵政快遞，因此沒有購買商品保險。

于先生表示，查詢快遞單號發現，1月14日下午4點多包裹就被北京亞運村郵政支局收寄，4天後到達牡丹江市寄遞事業部網路中心，當天中午1點多，該快件發往牡丹江市西安攬投部，之後就再也沒有更新資訊，「1月30號，我跟郵政溝通過，畢竟是春節前後，能理解，忍了」，2月3日他再次撥打郵政快遞物流熱線，對方回應稱工作人員短缺，導致還有許多快遞沒有送出去，本想著元宵節當天肯定能收到，沒想到包裹仍未抵達。

于先生表示，2月份他郵政快遞物流熱線溝通時，客服人員給了他牡丹江市西安攬投部的電話，但他撥打多次均未接通；郵政快遞物流熱線客服人員16日做出回應，「目前的話，車還在路上，快件是按批次運輸的，建議耐心等待一下」，但因為包裹在路上，無法確認到底在哪，因此無法提供相關快遞點電話，只能協助標記加急處理。郵政業消費者申訴熱線也表示，如果包裹丟失或物品損壞，可以向快遞公司申請賠償。

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