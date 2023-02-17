搭捷運突被阿伯嗆「玩手機不讓座」！ 女大生氣哭：不是坐博愛座

▲原PO坐在捷運的一般座位上，卻被斥責不讓座，讓她既生氣又委屈。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

讓座文化雖是美德，卻也讓許多人遭到道德勒索的迫害，一名女學生發文抱怨，昨（16日）上午她正在搭乘捷運，突然被一名阿伯大聲斥責，年輕人只顧著滑手機卻不會主動讓座，讓她委屈直呼，「我坐的位置不是博愛座。」

該名女學生在「Dcard」發文表示，由於凌晨6點就趕著起床上課，加上久走腿超痠，於是上捷運後便找了一般座位乘坐，並開始使用手機處理學校事務，怎料突然有一名阿伯先是碰了她的手，接著用台語大聲責備，直指她只顧著滑手機，沒看到旁邊還有另一名阿伯站很久，不懂得敬老尊賢主動讓座。

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原PO表示，該名阿伯語落便指著他剛剛起身的位置，示意讓座給另一名阿伯後轉身下了車，「說完這句話我根本還沒反應過來，阿伯就給我跑下車了，整個車廂的人幾乎都在看我，我超想哭氣死了。」

原PO指出，她剛好坐在半透明的隔板旁，根本沒看到那名阿伯，且對方外表看起來無須讓座，讓她氣炸直呼，「台灣的這個讓坐文化到底什麼時候才要消失，需要位置的人什麼時候可以自己開口詢問，為什麼要全世界的人都必須得看得出來你需要位置。」

原PO認為，自己坐在一般座位上，不懂為何要被逼著積極讓坐給阿伯，「博愛座就真的算了我自認倒霉，或是我還有理由告訴自己，沒關係博愛座就是要優先禮讓老弱婦孺，一般座位你到底在跟我吵什麼？」

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「你才沒錯！！只能說剛好今天倒霉遇到那種人」、「這位阿伯很閒欸，吃飽沒事幹，在那邊當正義哥」、「妳完全沒問題，有問題的是用『讓座』是一種『美德』這件事進而得寸進尺，甚至道德勒索的人」、「支持取消博愛座！讓位是種美德不是義務！」

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