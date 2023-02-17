約會內急！她「被載到汽車旅館」嚇傻　結局讓網歪樓：好紳士

▲女子和交往階段的男子約會，竟然被帶到汽車旅館「純聊天3小時」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一名女網友分享，日前和一名男子約會期間突然內急，但因為對方表示公廁不乾淨，隨後竟然被帶到汽車旅館；最後2人只有在房內聊了3個小時就離開，讓她的心情由起初的意外變成不解，「我不懂，我真的不懂，我第一次遇到這種人，我到現在依然飽受驚嚇，生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我的想像。」

原PO在Zuvio發文分享，日前和一名尚未處於交往階段的男子約會，起初秉持著想更了解對方的心情赴約，「因為曾經有去吃幾頓飯，都只是純粹市區逛逛聊聊各自回家，這次對方說要載我看山看海，出於前幾次挺良好的經驗便欣然答應。」然而，男方此次在約會過程中的舉動，卻讓她深感「目的性過於強烈，甚至有點心懷不軌」。

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▲原PO指出，起初秉持著想更了解男子的心情赴約，不料卻被對方的舉動嚇到。（圖／翻攝自Zuvio）

原PO提到，當天和男子在海邊散步期間突然內急，想在回程之前先去上廁所，對方卻說「公廁很髒，我知道別的地方有乾淨的而且在前面，載妳過去。」原本她以為要被帶去加油站或其他店家，結果目的地卻是汽車旅館，讓這輩子從沒踏進過此地的她相當意外，「旅館開在住宅區巷子，也因為鄉下，挺暗的，根本來不急反應我就在鐵門裡面。」

原PO透露，考量到自己和男子的身高相差25公分，擔憂對方會對自己圖謀不軌，所以在被對方催促上樓上廁所當下，雖然內心極度恐懼，也聯想到許多過往浮上檯面的社會案件，但完全不敢直接翻臉；之後她上完廁所隨即表示想回家，遭回應因為回程會塞車，要等幾個小時之後再出發，「我就坐在沙發上滑手機，完全不想靠近床，對方完全都沒碰我，也沒有任何提及要不要那樣，我就繼續裝傻故作鎮定跟他聊天，聊了3小時。」

對此，原PO形容「真的很扯，孤男寡女在一個房間喝水聊天」，回想當時的情況，也不免讓她心生疑竇，「誰會花2500元還限時只在房間聊天3小時？」不過，好在彼此的聊天話題都以課業和工作為主，直到退房時間到了，她才被男方載回家，「我不知道他的心態是什麼，是想等女方主動嗎？ 我也沒有穿得很曝露，全身包緊緊，或者對他任何暗示，甚至他載我跑北宜我完全都扶著後面。」

原PO指出，男方載她到家離開後，還傳訊告知有意下次再約，不過她仍對被帶去汽車旅館一事心懷芥蒂，「我不懂，我真的不懂，我第一次遇到這種人 我到現在依然飽受驚嚇，生在一個保守家庭長大的小孩，這超乎我的想像。」

貼文一出掀起熱議，有網友表示「妳都上他的車了，妳要真的害怕大可以自己搭車回家」、「除了載妳去摩鐵很怪以外，怎麼感覺這男生還蠻紳士」、「妳的價值觀是妳的價值觀，在此之前妳稍微了解過他的想法嗎？說不定對方覺得聊得很開心，又願意一起出門玩就是可接受的意思 」、「我覺得他是心懷不軌沒錯，但是他也尊重女生沒對妳亂來」、「單獨陪跑北宜或市區以外的地方沒曖昧，也會讓對方覺得曖昧吧」。

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