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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與前英相對談！林昶佐赴日出席IPAC　籲國際建立與台正常關係

▲▼無黨籍立委林昶佐、前英國首相特拉斯。（圖／林昶佐辦公室提供）

▲無黨籍立委林昶佐、前英國首相特拉斯。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍立委林昶佐17日凌晨代表台灣赴日出席東京IPAC國際論壇，與英前首相特拉斯（Liz Truss）等來自各國的國會議員對談。林昶佐呼籲，國際社會應明確、堅定表達對台支持，逐步建立與台灣的官方正常關係，才能確保台灣永續安全，進而確保印太區域的自由與開放。

對中政策跨國國會聯盟（IPAC）今日於日本東京舉辦國際論壇，聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，也有包括日本在地的前參議院議長山東昭子、眾議員長島昭久等超過五十名國會議員出席，針對「對侵犯人權行為的制裁」、「商業與人權」、「跨國鎮壓」和「確保印太區域的自由開放」等主題交換意見。

而林昶佐與特拉斯（Liz Truss）在同場次針對「確保印太區域的自由開放」主題對談。特拉斯表示，世界應記取俄羅斯入侵烏克蘭的教訓，應更明確對台灣的支持，才能阻擋中國對台灣施加武力，防範於未然，包括強化台灣的防衛能力，加深與台灣的經貿合作聯繫等。

特拉斯強調，過去因歷史因素導致台灣與各國交往受到限制，但世界已經改變，各國應提升台灣的地位，以反映台灣的價值，她並以Covid-19造成的全球疫情為例，表示將台灣拒於國際組織門外，不但對台灣不利，也無益於世界。

林昶佐指出，國際社會挺台的訊息應明確、公開，並逐步建立與台灣官方的正式關係，才能讓挺台灣的力量清晰、堅定而永續，改革國際關係與體制雖然不是一蹴可及，但政治人物必須隨時提醒自己，仍持續朝著理想的願景，朝著建立更安全、更平等的國際社會邁進。

會後，IPAC並發表聯合聲明，呼籲五月即將在日本廣島召開的G7應促進各國在安全、經濟和價值觀方面合作，以確保印太區域的自由、開放，且各國應在供應鏈及市場方面，減少對長期使用經濟脅迫國家的依賴，並促進民主國家間的經濟及安全合作。

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