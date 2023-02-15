不跟友軍林昶佐對戰　王世堅：不選中正、萬華立委

記者袁茵／台北報導

日前透露考慮角逐2024立委選舉的民進黨台北市議員王世堅，14日聽聞前台北市副市長黃珊珊可能挑戰中正、萬華立委，直言如果黃珊珊要選該區，自己就不會出來選，致使黃珊珊晚間表態「放心選」。面對參選中正萬華可能與現任立委林昶佐一同競爭，王世堅15日下午強調，倘若林昶佐要在該區尋求連任，自己就不會出來參選。

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

王世堅15日下午在台北市議會受訪，被問及接下來是否要投入2024立委選舉？王世堅表示，經過這1、2天小波折，自己昨天宣布若黃珊珊參選2024中正、萬華立委，自己就不會選，講完後馬上接到黃珊珊的電話，對方表明沒考慮參選中正、萬華立委，並鼓勵「王世堅你要選就繼續選」。

王世堅指出，但自己才高興幾小時，就聽聞部分節目批鬥內容，例如民進黨立委王定宇認為他既然連不同黨的黃珊珊都可禮讓，為何不能禮讓「友軍」、中正萬華現任立委林昶佐，「我覺得這句話也有道理。」自己一開始會考慮中正萬華，是因為該區為過去擔任立委時的其中一個選區，所以受到很多好友支持，認為有回到中正萬華參選空間。

王世堅提及，民進黨主席賴清德也曾說「非現任者優先」、每個選區都應該要初選，他才會認為就回去中正、萬華參加初選；然而王定宇說得對，林昶佐這些年來為民進黨友黨，與民進黨立委們為共同方向努力，「所以也跟我聽到黃珊珊要參選一樣，我就不跟好朋友對戰了，如果林昶佐要在中正、萬華尋求連任，我不但不參選，也不參加黨內初選，並與王定宇一樣支持林昶佐尋求民進黨跟友黨提名合作，我再次宣布，我不會參與2024中正萬華區立委選舉。」

至於是否考慮其他選區？王世堅說，自己不敢再考慮了，「再考慮都會有狀況，乾脆不考慮。」

另外，關於現在自己不選中正萬華立委，倘若此時黃珊珊又出來選，是否會支持對方？王世堅強調，黃珊珊不隨便輕諾，並有清楚表達不會參選的意思；自己提及民進黨總是有些「糾察隊」，「糾察隊」意見就是「連非友黨都禮讓，為何針對友黨同志」。

王世堅稱，自己天真以為賴清德所說「沒現任優先」，是指大家都要經過初選，卻忘記初選是指民進黨內初選，跟「友黨」應該要禮讓，「這是『糾察隊』講的，我就尊重。」