台灣唯一！林昶佐將登日本國會　對談英國前首相特拉斯

▲林昶佐將與英國前首相特拉斯對談對中政策。（圖／林昶佐國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）預計於本周五、六於日本國會舉辦國際論壇，邀請多位重量級的國會議員，包含澳洲前總理的莫里森（Scott Morrison）、英國前首相特拉斯（Liz Truss）及比利時前首相維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）等政要。無黨籍立委林昶佐13日證實，他已受邀致詞與談，是本會議中唯一受邀的台灣國會議員。

林昶佐表示，今年G7峰會預計5月於日本廣島舉行，IPAC與各國國會議員代表特地選在此時前往日本舉辦跨國論壇，期待透過會議過程凝聚各國共識、推動民主陣營對於中國破壞國際秩序的作為做出更積極的行動。

林昶佐說明，此次國際論壇聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，日本也將有超過50名國會議員出席，針對「對侵犯人權行為的制裁」、「商業與人權」、「跨國鎮壓」和「確保印太區域的自由開放」等主題交換意見，並透過外交手段凝聚進一步加強合作的措施。

值得注意的是，這是林昶佐在2021年登上美國華府民主峰會、2022登上歐洲哥本哈根民主峰會之後，再次代表台灣出席重要國際論壇。林昶佐表示，十分榮幸且珍視本次以台灣國會議員身分登上日本國會發言的機會，本次會議他將與英國前首相Liz Truss對談，討論對中政策以及衍生的印太地區安全及自由問題，也將進一步分享台灣面對日益嚴峻的資訊戰與認知戰情勢，以及國際社會可如何推動更穩固支持台灣的行動，一起確保印太區域的安全與和平。