尿3次才沖水！退休父「爽躺年領80萬」卻超節儉　拒換牙刷、毛巾

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多老一輩自幼環境艱困，儘管如今物質豐裕了，仍改不了節儉的習慣。一名網友無奈表示，父親退休在家，每年躺著就能領到80萬元，可謂財富自由，但吃穿用度卻過於簡樸，不僅一條毛巾死不換，連尿尿都要累積3次才肯沖水。

網友在PTT發文提到，家裡老爸退休，農保年領8萬多，鄉下農地租人年收36萬元，股票股利每年20萬元，房子租人每年18萬，「每年躺著可以領80萬，不到大富大貴，但也算財務自由。」

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不過他話鋒一轉，心疼直呼「可是他還是愛自己煮關廟麵+青菜當一餐，外套好幾件但只穿同一件，穿破就縫，鞋子除非底磨到沒了也要繼續穿，尿尿都要累積3次才沖水，牙刷、毛巾死不換新的。」

不僅如此，原PO買新的給父親，還會被碎念，「看來是省錢省習慣，改不了，我希望他老年生活可以過得更有品質，求解該如何改變？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

對此，一票網友心有戚戚焉，直言「我爸也這樣，他的股利比我的年薪還高，都買最便宜的市場菜，眼睛也沒在看，買回來很多爛掉的」、「老人家無解」、「他就習慣這樣生活呀」、「沒有辦法，這是生活習慣，不過牙刷要換就是了」。

不過，也有熱心鄉民建議，「他缺什麼就幫他買，不用管碎碎念」、「牙刷直接放一支新的」、「直接幫他換！我回家都會先買好大全套，然後把媽媽的毛巾、抹布、菜瓜布、地墊全部都換掉」。