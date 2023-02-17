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高雄20多歲男打AZ爆血栓「認定與疫苗相關」獲救濟金100萬

▲▼新冠肺炎疫苗,疫苗接種站,AZ疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑。（圖／記者李毓康攝）

▲AZ疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布疫苗受害救濟審議結果，審查90案當中有5人獲得救濟金，其中最高額是一名高雄20多歲男，接種AZ疫苗之後出現血栓併血小板低下症候群，經過疫苗受害救濟審議，判定與AZ相關，核予救濟金新臺幣100萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第194次會議紀錄，會議於12月22日召開，總計審查90案，最後有5案核予救濟金，分別有1人接種BNT與4人接種AZ疫苗，金額從3.5萬元至100萬元不等，其中有2人為20多歲青壯年，其餘則是中老年族群。

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本次審查中獲最高額救濟金是一名高雄市20多歲男性，疾管署副署長羅一鈞說明，本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案臨床檢驗及檢查結果符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，其症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金100萬元。

另有一名也較為年輕個案，是台北市20多歲男性，他在接種AZ疫苗16天後因為發燒、喉嚨痛、痠痛無力等情形就醫，診斷為心肌炎。個案發生症狀時間不符合接種AZ疫苗後可能引起急性心肌炎之合理時間，但其症狀仍無法確定與疫苗關聯性，最後核予救濟金5萬元。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，接種疫苗無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險，因此，提醒民眾仍應落實個人防護措施，另接種後民眾及家長可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報( https://gov.tw/CFL )，藉由民眾自身或家長關注子女接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。

接種後亦請多加留意身體狀況。多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

AZ 4案

高雄市宋○○（編號：2809） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現血小 板低下之症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相 關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦 法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付 之規定，核予救濟金新臺幣 3 萬 5,000 元。

臺北市李○○（編號：3688） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後出現右臉 歪斜、右手麻木無力等情形就醫，神經傳導檢查 結果顯示為脫髓鞘多發性神經病變，其症狀發 生時序無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ） 之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及 審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給 付之規定，核予救濟金新臺幣 15 萬元。

臺北市許○○（編號：3557） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 16 日因發 燒、喉嚨痛及痠痛無力等情形就醫，經診斷為心 肌炎。查個案發生症狀時間不符合接種 COVID19 疫苗(AZ)後可能引起急性心肌炎之合理時間。 惟個案症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其 他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5 萬 元。

高雄市鄭○○（編號：3654） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案臨床檢驗及檢查結果 13 符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，其 症狀與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重給付之規定，核予救濟金新臺幣 100 萬元。

 BNT 1案

臺北市陳○○（編號：5008） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日起陸 續出現發燒、皮膚紅疹及關節痛等情形，就醫後 診斷為成人多系統炎性症候群。查個案接種疫 苗前並無相關疾病史，研判其症狀無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（BNT）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定， 核予救濟金新臺幣 6 萬 5,000 元

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