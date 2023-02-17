　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

▲大村鄉公所召開記者會說明鄉庫收入開支流向。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉公所為全民投票100萬意外險3次流標確定終止。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

又沒了！彰化最富大村鄉公所，雖然盈餘超過14億，但有10億餘元是列入保留款，公所在今年1月緊急對外宣布，春節要送給4萬鄉民每人2000元大紅包，確定跳票，如今再因對全鄉民投保100萬意外保險，經3次流標，昨日終止保險，引發鄉民臆測生育及敬老禮金等等，會不會也連帶縮水了？

大村鄉自正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，自2011年起陸續捐贈給當地大村鄉公所18億元遺產稅，翻身成為縣內最富有鄉鎮，人口數目前大約有4萬1千人，人口數持續呈現正成長。

▲大村鄉公所召開記者會說明鄉庫收入開支流向。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉公所1月緊急召開記者會說明鄉庫收入開支流向。

自2015年大村鄉長游盛上任後，開始進行許多地方建設，陸續編列包括生育禮金發放6千元、全鄉民眾投保100萬意外險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金，翻身成為南彰化地區最宜居鄉鎮。

但自今年起，鄉庫財務吃緊，面臨春節禮金2千元無錢可發的窘境，緊接著為全鄉民投票100萬元意外險，因為新冠疫情等多重因素影響，致各保險業者皆無意願投標。

▲大村鄉公所召開記者會說明鄉庫收入開支流向。（圖／記者唐詠絮攝）

公所指出，2020年保險廠商得標契約金額6,634,098元，理賠金額10,825,000元；2021年契約金額12,682,436元，理賠金額20,250,000元，前2年投保公司皆因理賠不敷成本，今年無意願展延保險期限。

公所強調，大村鄉民意外團體傷害保險契約，自112年2月16日24時即告終止，但為維護鄉民既有的福利措施，後續將參考保險市場及鄉民保險條件需求，修正調整鄉民保險計畫，以保障鄉民權益。

ET快訊
無套尬酒店妹！　25歲男噴「黃綠起司醬」痛慘
大陸男環島被高雄路燈電死！　法官判國賠463萬
蕾菈被問第三胎！　行房「5體位」全說了
樹懶排第2！地球10大愛睡覺動物　冠軍每天醒15分鐘
3萬房貸補貼遭轟北七政策！　內行點名「2類人」才拿得到
淫男街頭隨機強壓正妹性侵！　跳蛋沾滿嘉明慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

具無汚染優勢！花蓮咖啡「黑金產業」成形！　專注改善病蟲害

3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

堅持居住正義！台東續辦弱勢戶租屋補助　越早申請越輕鬆

苗栗之光潘政琮奧運銅牌百萬獎勵金　全買「黃金戰衣」捐消防局

台南公布第19批酒駕累犯名單　新增10人上酒駕榜

歸仁警鷹眼查緝　超商設伏逮獲3名詐騙車手

屏東東港下廍社區治安會議　新世代4大面向反詐騙

台南市YouBike 2.0提前啟用　市民卡可享雙重優惠

政壇重量級叔叔力挺！青年發言人邱繼泰　宣布參選2024桃園立委

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

具無汚染優勢！花蓮咖啡「黑金產業」成形！　專注改善病蟲害

3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

堅持居住正義！台東續辦弱勢戶租屋補助　越早申請越輕鬆

苗栗之光潘政琮奧運銅牌百萬獎勵金　全買「黃金戰衣」捐消防局

台南公布第19批酒駕累犯名單　新增10人上酒駕榜

歸仁警鷹眼查緝　超商設伏逮獲3名詐騙車手

屏東東港下廍社區治安會議　新世代4大面向反詐騙

台南市YouBike 2.0提前啟用　市民卡可享雙重優惠

政壇重量級叔叔力挺！青年發言人邱繼泰　宣布參選2024桃園立委

快訊／高雄橋頭地檢署墜樓意外　男子8樓頂掉落亡...身分曝光

崑大延攬台灣松下前總經理林淵傳　擔任榮譽講座教授蒞校技術指導

烏克蘭寸土不讓　澤倫斯基：割地求和不是俄烏談判選項

「藝人楊小姐」亮名號求訂位！她帶12人現身餐廳…秒出糗：被笑到現在

飼主貼「惡犬勿近」警告別擼狗！本尊「瞇眼燦笑」曝...網全笑翻

捷運北車站「閘門無預警關閉」乘客被夾　他嚇壞：車門還開著

112羊兒合歡山公路衝刺　清境奔羊節睽違3年終回歸...遊客嗨翻

快訊／國1仁德段小貨車起火　「燒到剩骨架」黑煙狂竄搶救中

名導陳可辛父親離世！享耆壽92歲　吳君如列孝媳飛泰國奔喪

長腿偽娘現蹤！中年大叔穿性感黑絲襪、高跟鞋　只為滿足變態淫慾

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

地方熱門新聞

桃竹苗分署電梯裝修工程實務班　受理報名

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

政壇重量級叔叔力挺　邱繼泰參選桃園立委

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

全台最多日籍、越南籍生　開大無畏少子化

台南公布第19批酒駕累犯名單

安泰醫院成立精準癌症治療中心

監警環聯合稽查取締改裝通報噪音車輛

桃捷新人事　董事長、總經理皆向北捷借將

打造粉紅花海吸人潮　三芝300株櫻花綻放

台南市YouBike 2.0提前啟用

歸仁警逮獲3名詐騙車手

東海大學攜手瑞士廚藝大學　打造中部米其林培訓基地

國王企鵝「嘟胖」來Xpark交友　還有重要任務

更多熱門

相關新聞

對內衣櫥窗露詭異動作　彰化阿北慘了

對內衣櫥窗露詭異動作　彰化阿北慘了

詭異！彰化有一間商家發現有一名頭戴安全帽的中年阿北，站在附近販售女性內衣店家前雙腳抖動，雙手也不停的摩擦，有人說是「抖尿」、也有人說是「自嗨」，但店員也沒看到該名中年男的奇怪的作為，警方據報後將進一步調查。

彰化和美10天撞死6人！警大執法7天開千張罰單

彰化和美10天撞死6人！警大執法7天開千張罰單

8煞專挑越籍移工　假匯兌「3天洗劫196萬」

8煞專挑越籍移工　假匯兌「3天洗劫196萬」

粉紅超跑二水大甩尾　信眾盼猜今晚駐駕這裡

粉紅超跑二水大甩尾　信眾盼猜今晚駐駕這裡

5男1女吃燒烤「下次再付」　老闆2個月等嘸人

5男1女吃燒烤「下次再付」　老闆2個月等嘸人

關鍵字：

彰化大村鄉公所意外險生育津貼正新輪胎

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

國小男童遊北市動物園落水影片曝

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面