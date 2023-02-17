3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

▲大村鄉公所為全民投票100萬意外險3次流標確定終止。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

又沒了！彰化最富大村鄉公所，雖然盈餘超過14億，但有10億餘元是列入保留款，公所在今年1月緊急對外宣布，春節要送給4萬鄉民每人2000元大紅包，確定跳票，如今再因對全鄉民投保100萬意外保險，經3次流標，昨日終止保險，引發鄉民臆測生育及敬老禮金等等，會不會也連帶縮水了？

大村鄉自正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，自2011年起陸續捐贈給當地大村鄉公所18億元遺產稅，翻身成為縣內最富有鄉鎮，人口數目前大約有4萬1千人，人口數持續呈現正成長。

▲大村鄉公所1月緊急召開記者會說明鄉庫收入開支流向。

自2015年大村鄉長游盛上任後，開始進行許多地方建設，陸續編列包括生育禮金發放6千元、全鄉民眾投保100萬意外險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金，翻身成為南彰化地區最宜居鄉鎮。

但自今年起，鄉庫財務吃緊，面臨春節禮金2千元無錢可發的窘境，緊接著為全鄉民投票100萬元意外險，因為新冠疫情等多重因素影響，致各保險業者皆無意願投標。

公所指出，2020年保險廠商得標契約金額6,634,098元，理賠金額10,825,000元；2021年契約金額12,682,436元，理賠金額20,250,000元，前2年投保公司皆因理賠不敷成本，今年無意願展延保險期限。

公所強調，大村鄉民意外團體傷害保險契約，自112年2月16日24時即告終止，但為維護鄉民既有的福利措施，後續將參考保險市場及鄉民保險條件需求，修正調整鄉民保險計畫，以保障鄉民權益。