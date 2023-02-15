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愛心無國界　東森購物3229箱物資捐土耳其賑災

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

▲東森購物號召東購會員一同發揮愛心，總計捐出3229箱內衣褲、衛生棉等土耳其賑災物資，並以最速件專車送至慈濟基金會內湖聯絡處。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

土耳其敘利亞強震釀成嚴重傷亡，東森購物秉持「別人做生意、東森做公益｣的精神，立即決定捐贈價值200萬災民所需物資，同時號召東購會員一同發揮愛心，總計捐出3229箱約15.6噸內衣褲、衛生棉等物資，總值約390萬，東森購物也以最速件專車送至慈濟基金會內湖聯絡處，所有物資都是全新完整裝箱，以方便慈濟送至土耳其災區。

土耳其6日發生規模7.8強震後，東森購物立即連繫相關單位表達捐助意願，得知災民目前欠缺保暖衣物、內衣褲、帳篷、毛毯、睡袋、尿布及衛生棉等物品，東森購物立即決定捐贈價值約200萬的內衣褲及衛生棉，同時也向東森購物會員發動愛心募集活動，獲得會員踴躍響應，再捐出約2000箱價值190萬的衛生棉物資，另外也開放會員可在直接在東購網站購買保暖衣物等生活用品，直接寄送至慈濟，共捐贈出515件商品。

總經理彭鴻珷表示，台灣身處地震帶，對於土耳其震災災民的處境感同身受，東森購物本著人饑已饑，人溺己溺的精神，樂於貢獻自己一份心力，同時感謝東購會員踴躍的愛心及慈濟基金會的協助，能盡快將所有賑災物資送到災民手中，協助土耳其重建家園。

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

▲▼東森購物以專車將捐贈物資送至抵台北慈濟基金會內湖聯絡處，與全台愛心一起送至土耳其。

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

東森購物3229箱物資捐土耳其賑災（圖／東森購物提供）

▲東森購物號召會員發揮愛心響應土耳其賑災，東購會員可在直接在東購網站購買保暖衣物等生活用品，直接寄送至慈濟，共捐贈出515件商品。

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