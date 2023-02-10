「東森嚴選」業界高標審查、找秘密警察把關　顧客滿意、獲獎關鍵

▲對消費者負責！東森購物扮領頭羊 樹立「東森嚴選」高規品保典範。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲不論大廠、小廠，要在東森購物銷售，商品都必須經過「東森嚴選」層層把關。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

從家庭用品、流行服飾、美妝保健再到地方農特產品，打開東森電視購物台或是上東森購物網，平台什麼都有，品項數量多元、價格便宜，好逛好買經常吸引婆媽、小資男女等不同客群光顧，但要長期留住消費者，讓他們安心買、放心買，成為心中首選的愛用通路，「東森嚴選」絕對是一大吸引力，不僅穩定供貨品質，維持商品瑕疵率在1.5%以下，也是東森購物能夠做到累積千萬會員的實力。

面對網路、電視、電話行銷等不同型態平台，東森購物除了不斷創新購物體驗，站穩市場地位，也致力提供高品質的商品與服務，開台之初，即推出業界第一個首創平台式QC（Quality Control），成立品保部門，從供應源頭開始把關做好品質控制，並配合衛福部認可的第三方公正單位實驗室檢驗，對消費者負責，一步步建立起「東森嚴選」的好口碑，成為現在最常看到、聽到的東森獨家特色。

東森購物總經理彭鴻珷提到，「到目前為止，無論線上線下，只剩東森持續投注人力、證照取得來做QA、QC，一路以來堅持東森嚴選，擔起對消費者負責任的態度。」東森購物作為大型綜合購物平台，商品種類眾多且複雜，東森的品保人員須具備一定專業性，其中包含品管技術師CQT、ISO9001內部稽核員，或是取得農藥殘留快速檢驗證書等證照，才能在前後端做好控管之外，還有一套嚴格的篩選機制，透過「樣品預先檢驗」、「入庫商品品質檢驗」、「法規履歷更新」、「秘密警察機制」4大審查流程守護消費者權益。

▲▼東森購物透過品保部門與4大審查流程，嚴格執行「東森嚴選」的篩選機制，以確保消費者權益。(圖為在東森購物品保部已有20年資歷的協理謝端晨)

採訪當天就正好遇上新廠商參與商審會提報，只看到會議室內聚集著一群人，有人帶來保險箱、衛生棉，也有人煮了拌麵準備提供試吃，一旁桿架還有衣服展示，為了爭取上架通路機會，他們努力行銷自家商品特色，接受商審委員的問題考驗，即使通過也不代表就能販售，品保人員緊接著會針對樣品做初步檢驗，例如查看3C家電商品配件、使用說明書、BSMI安全認證；食品包裝標示是否符合食安規範；機能款服飾如衝鋒衣、GORE‑TEX的防水系數、透氣率等，並且需要提出相關法規的證明文件，唯有全部評鑑判定合格，才能真正成為合作供應商，讓商品上架賣。

▲▼商品想在東森購物平台上架銷售，第一關就要先面對商審委員的嚴厲考驗。

除了確保商品品質，一但有疑慮就立即下架，每個月也會不定期派人訪廠，隨機抽樣檢查，確保廠商送給消費者的商品符合法令規定，這也是東森嚴選中最特別的「秘密警察機制」。不過，年資已達20年的東森購物品保部協理謝端晨坦言，因為把關嚴謹，難免有廠商抱怨，但過程中發現到不少廠商以為自己對於法規很了解，殊不知是一知半解，導致文案推銷話術不當，而品保存在目的不只是要守著東森嚴選對消費者的承諾，同時也是輔導和保護廠商。

例如現在市場流行的石墨烯產品，就有消費者買到黑心貨，拆開枕頭後發現裡面竟然塞滿廢布、髒棉花，進而向消保官投訴。當其他競業在第一時間全部下架時，東森購物當下卻是立即查看所有類似商品，甚至破壞性檢查，確認廠商及商品沒有問題後繼續銷售。彭鴻珷說，「因為東森嚴選，所以我們對檢驗和品質有信心。」

彭鴻珷也提到，「的確也有很多廠商拒絕QC，而減少合作機會，但以『年菜』為例，只有東森購物還在花費用做檢驗，平均一份大概11萬左右，很多小廠認為成本太高，可是對東森購物而言，對消費者負責任比起金錢更重要，讓他們買得安心，我們也要賣得安心。」

和東森購物合作多年、以保健食品熱銷的華陀扶元堂，起初也不習慣東森嚴選的層層控管，不但要附上原廠專利報告、實驗數據等文件證明產品成份，對於品保人員直接把產品拿起來摔，測試防護、緩衝有沒有做好，更是印象深刻，副總經理方致融就直言，「在其他通路沒遇過這麼多要求，所以一開始，我們其實覺得很困難、麻煩」。

▲▼看報告、摔產品，品保人員嚴謹的測試審查，都是為了把高品質產品送到消費者手中。

經過長時間配合，原本對法規不熟悉的方致融，現在已經知道賣什麼產品必備哪些文件，廠商一起跟著成長，也愈加肯定東森嚴選的制度。他認為，現在消費者很懂得精打細算，當東森嚴選能夠深植人心，提升信賴感，會更願意消費，知道東森在第一道關卡就先做好初步比較，可以買到好的產品，有助於帶動銷量提升。

東森購物將「東森嚴選」視為核心價值，打造品牌力與好感度，建置多重商品檢驗機制，也讓廠商可以獲得保障，就像謝端晨提到的，以「法、理、情」為第一優先進行商品檢驗，以「情、理、法」理直氣和溝通解決問題。而秉持最高標準進行品質管理，多項商品也榮獲國家玉山獎、比利時世界品質評鑑大賞、金峰獎、亞太美業精品獎卓越品質獎等獎項，為消費者帶來好的商品服務體驗，同時獲得外界肯定。