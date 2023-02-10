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吃素注意！美式賣場麵包加明膠「不素了」　非素食5大成分看仔細

▲▼素食,麵包,成分。（圖／取自Costco好市多商品經驗老實說）

▲有網友發現一款乳酪核桃麵包「不素了！」發文提醒其他吃素的人要注意。（取自Costco好市多商品經驗老實說）

記者楊智雯／綜合報導

最近在好市多社團掀起素食討論，起因是有網友發現一款乳酪核桃麵包居然「不素了！」發文提醒其他吃素的人要注意，網友提到「前陣子發現喜歡吃的大理石麵包加了明膠後就不敢買（我吃素），最近發現乳酪核桃麵包，竟然也開始加明膠了」，一群偵探型網友在探討到底是什麼部分製程需要加入明膠？

全素主義者都知道明膠是葷食，所謂明膠是以動物皮、骨內的蛋白質製成，常見有豬腳凍、牛皮或魚皮萃取，會用在軟糖、棉花糖、冰淇淋和優格中。有網友認為是乳酪非天然的「需要加明膠才能定型，不然哪個天然乳酪烤完還是原狀？都嘛胡亂攤成一片亂流了」，有網友解釋「明膠在高熔點乳酪丁裡是增稠劑，還要加上其他膠體及成分，可以去孤狗高熔點乳酪，而在這份麵包的材料裡，應該標示沒有那麼準確」。

▲▼素食,麵包,成分。（圖／取自免費圖庫pixaba）

▲明膠會用在軟糖、棉花糖、冰淇淋和優格中。（取自免費圖庫pixabay）

這串討論中發現素食者除了要注意成分中有沒有明膠、吉利丁，還有很多食品添加劑都不行，網友們建議包裝上標一下全素或奶素或非素，「真的想不到麵包竟然可以算葷的食物」，就連不吃牛的網友都被嚇了一跳「哇，謝謝提醒，我不吃牛，剛好版主拍出來，不然莫名奇妙吃了牛都不知道」！

吃素食是一種選擇，在挑選食物時需要看仔細成分表，素食資訊就標出以下常見成分需要注意！

第一種：起司類產品嚴格來說都是葷的！

牛奶製成起司的製程中需添加酵素凝結，工業大量製造使用的凝乳酵素，常見的凝乳酵素是「動物性凝乳」，為增加起司穩定度，也會再添加膠質，但是現在也有很多用「植物酵素」，所以食品成分上會標奶素。

第二種：食物添加劑E120

食物添加物編號在食物標籤中常看到，含動物成分的食物添加劑E120是取自胭脂蟲的紅色染料色素，可以將食品添上紅色，常用於糖果、彩妝、飲料、果醬。

第三種：蟹色素、蝦色素

蟹色素、蝦色素是取自蝦蟹的色素。

第四種：乳化劑

除了大豆卵磷脂之外，其他乳化劑都無法確定不含動物成分。

第五種：鈣

鈣的來源可能來自動物骨頭，如牛骨、魚骨及貝殼類，這類產品要確認過再食用比較保險。

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