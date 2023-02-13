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翁章梁上東森購物直播　推銷農改場獲獎優質玉女番茄

▲▼ 嘉義縣長翁章梁行銷農產品火力全開 皮薄甜美玉女番茄買氣超旺 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 嘉義縣長翁章梁行銷農產品皮薄甜美玉女番茄 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁赴東森購物台直播銷售在地特產，第8度登台推廣嘉義優鮮產品，帶來冬春限定溫室栽培的「玉女番茄」，翁保證小蕃茄果肉細緻汁水酸甜，在Live途中一顆接一顆下肚，好滋味讓主持人及一旁模特都讚不絕口，涮嘴到停不下來。

只要一通電話輕鬆下單，就可品嘗玉女番茄皮薄爆漿的鮮嫩滋味，東森購物還特別加碼回饋，今天下單訂購一組內含5盒小蕃茄及送禮用提箱，本檔加碼50%東森幣回饋、打語音再回饋200東森幣，5盒價格850元就回饋625東森幣，主持人直言半買半相送，實在划算！

翁章梁上台催買氣，直到Live結束已賣出逾400組，買氣超旺業績超標，堪稱最佳銷售，他還拿出一般小蕃茄與玉女蕃茄做比較，從剖面就可一眼看出汁水的飽滿度、新鮮度；翁章梁說，嘉義玉女番茄以皮薄顯得嬌嫩而得其名，且果型美、果色鮮紅亮麗、皮薄、多汁、肉質細緻、甜中帶點微酸滋味，營養價值也非常高，富含蛋白質、維生素B1、B2、C和鈣、磷、鉀等營養素，豐富的茄紅素使其抗氧化力高，預防血管老化發生，有益身體健康。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁行銷農產品火力全開 皮薄甜美玉女番茄買氣超旺 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣有北回歸線經過，地貌豐富、溼潤的水氣及日夜溫差大，非常適合從事瓜果栽培，因此縣府輔導在地農民推廣使用「溫室設施」栽種小果番茄，溫室不僅可維持穩定產量，農作時也可減少用藥，降低飛蛾蟲害影響，更能減少氣候變化帶來的損失；且因獨特氣候，讓小蕃茄好吃的主因就是日夜溫差大，嘉義在地小果番茄擁有高甜度、富有濃濃番茄味，鮮食即可感受多汁口感，是極度熱銷的農產精品。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁行銷農產品火力全開 皮薄甜美玉女番茄買氣超旺 。（圖／嘉義縣政府提供）

值得一提的是，每年由行政院農業委員會台南區農業改良場辦理的設施小果番茄競賽，歷屆獎項多為嘉義農友所囊括，透過產地口碑相傳及網路電商的分享，使嘉義縣小果番茄一直受到消費者青睞。

翁章梁表示，在中央舉辦的農產比賽當中，嘉義的玉女小蕃茄已將近10年獲得冠軍，在全國名列前茅，所以嘉義小蕃茄全國最優質不是隨口說說的，有實際成績掛保證，大家買回家絕對不會後悔，送禮也很有面子，相信親朋好友吃完還會問「在哪裡買的？」，兼顧營養、口味又涮嘴，請大家多多支持。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁行銷農產品火力全開 皮薄甜美玉女番茄買氣超旺 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，過去跟東森購物合作多次，他們支持在地小農不遺餘力，讓農產品更容易與消費者面對面，也更方便訂購直送餐桌，在這樣的通路及架構底下，縣府非常樂意也榮幸持續合作，最好的例子就是販售的嘉義極光一炮而紅，嘉義還蘊藏很多寶藏，不論咖啡、蚵仔，或是其他新品，未來都期盼在此通路與大家碰面。

玉女番茄主要產季在每年12月至隔年5月，現在正是品嘗的最佳時機，薄薄的果皮包覆飽滿多汁、紮實有彈性的果肉，一口咬下汁液在嘴裡蔓延，歡迎大家趕快搶先訂購，千萬不要錯過。

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