曾文溪畔暗夜火警野草狂燒...危及電塔　「人力打火」7hrs終撲滅

▲台南官田區曾文溪河畔16日晚上發生野草火警，一條長長火龍延著曾文溪河畔肆虐著，危及台電電塔安全，南消第二大隊奮戰7小時，成功守護電塔安全。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南官田區曾文溪河畔16日晚上發生野草火警，長長火龍沿著曾文溪河畔一路狂燒，由於恐危及台電電塔，台南市消防局第二大隊官田、善化、麻豆分隊動員大批消防人力前往搶救，惟內起火點消防車無法接近，消防人員漏夜監控，以人力「打火」，直到17日凌晨近1時才撲滅，成功守護電塔安全。

台南市消防局於16日傍晚5時58分許據報，官田區渡仔頭曾文溪內發生雜草火警，火勢蔓延數百公尺，119馬上出動善化、官田、麻豆等分隊大批消防人車前往搶救，惟消防人員到場發現火場有一條長長火龍延著曾文溪河畔肆虐著，危及台電電塔安全，且起火點廣泛且火災現場步行距離約500公尺才能到燃燒界線 消防車根本無法靠近。

消防第二大隊在現場成立前進指揮所，因燃燒河道旁雜草，河堤內步行時高低落差大，官田消防人員先於河堤旁警戒，並通報台電人員到場配合查處，二大隊出動空拍隊監控火勢可能延燒範圍，以及是否會影響電塔，麻豆分局警方也派員到場協助維持秩序，避免民眾靠近火點發生危險。

消防人員在前進指揮所持內續監控火勢，一直到17日凌晨0時許火勢撲滅，消防人員進行殘火處理，以人力持火把徒手「打火」到凌晨0時50分才將殘火打熄，長達7小時的堅持與努力奮戰，終於成功守護台電電塔安全，確保台南地區用電。消防人員雖然累翻，但誓死守住渡拔里，絕不讓無情火龍跨越雷池半步的承諾堅定地實踐。