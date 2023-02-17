布魯斯威利確診「額顳葉失智症」　家屬痛苦發聲





▲家人更新布魯斯威利近況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國影星布魯斯威利（Bruce Willis）去年因罹患失語症宣布息影後，家屬昨（15日）公布最新狀況。布魯斯威利被確診罹患「額顳葉失智症」（FTD），「這很痛苦，但終於能得到清楚的診斷還是讓人鬆一口氣。」

綜合外電報導，布魯斯威利的家屬在聲明中表示，如今仍沒有能夠治療「額顳葉失智症」的方法，隨著布魯斯威利的病情發展，希望媒體能更多地聚焦在這種病症上，凸顯出「額顳葉失智症」是需要更多關注和研究的。

根據台北榮民總醫院解釋，「額顳葉失智症」是退化型失智症的一種，一般發病時間比阿茲海默症早，大部分在70歲以前就會發病，早期症狀包括行為異常、個性突然改變、語言退化等症狀。罹患「行為異常型額顳葉失智症」的病人，會出現無法克制以及重複某一動作的行為，在不恰當的時間發言，或開黃色笑話等不當言論，以及情緒失控，主因是病人無法抑制自己的行為能力。

▲布魯斯威利在66歲時由家人宣布罹患失語症，今年確診為「額顳葉失智症」。（圖／達志影像／美聯社）

患有「語言退化型額顳葉失智症」的病人，則是語言功能逐漸退化，語言表達流暢度變差，語速變慢，話也跟著變少，有時會出現口吃的現象。

現年67歲的布魯斯威利，在2022年由現任老婆艾瑪赫明威利（Emma Heming Willis）、前妻黛咪摩爾（Demi Moore）以及女兒露瑪威利（Rumer Willis）首先公開失語症的病情。當時他們表示，布魯斯威利出現的症狀影響了他的認知能力，他將暫時息影。

▼布魯斯威利息影前最後一戰，出演《俠探特攻：驚爆獨立日》。（圖／車庫提供）

▲去年12月過節，布魯斯威利開心合照。（圖／翻攝自IG）

布魯斯威利息影前的最後一戰，第三度化身「俠探」奈特（Knight），在動作片《俠探特攻》系列最終章《俠探特攻：驚爆獨立日》（Detective Knight: Independence）上陣，該片將於2月10日全台上映。

息影後布魯斯威利似乎過著開心的家庭生活，更與前妻黛咪摩爾生的女兒塔露拉威利（Tallulah Willis）在Instagram上分享搞怪照片。去年聖誕節時還與黛咪摩爾、艾瑪赫明以及女兒們一起開心合照。