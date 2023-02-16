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三寶「霸停家門口」她氣炸反制！車主出面笑：第一次來歹勢啦

▲▼三寶「霸停家門口」她氣炸反制！車主出面笑：第一次來歹勢啦。（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友看到家門口被人亂停，氣得停在該車後方阻擋去路。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

臨停到別人家中？一名網友抱怨，回家時發現家門口停了一輛陌生的汽車，且該車完全沒留下任何聯絡資訊，氣得他直接將車堵住門口，把這台亂停的車擋住。沒想到，事後亂停車的車主出現，才笑著說抱歉把車開走。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他回家後看到整輛車直接停在家門前，且長期都有任故意亂停到家中，讓他非常崩潰，「真的不知道怎麼會有如此自私的人，整個車子都停到人家門口，重點是你要停沒關係，但至少留一個電話可以聯絡，回家如有停車位已變成是我的幸運日」。

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原PO表示，他家常被陌生車輛臨停，且這些車子都不喜歡留下電話，因此他看到後都必須家家戶戶去詢問或打電話報警，然而有時警方也連繫不上車主，「我曾為了此問題讓自己誤了上班時間，所以麻煩不知別人苦的網友們，別在拿您的道德與寬宏度量去道說受害者要如何體諒」。

▲▼三寶「霸停家門口」她氣炸反制！車主出面笑：第一次來歹勢啦。（圖／翻攝爆怨公社）

▲車主笑著道歉說，「歹勢啦」。（圖／翻攝爆怨公社）

事後，亂停車的車主現身，原來是附近的鄰居。原PO表示，他隔壁的屋主長期待在北部，因此將家門口借給鄰居停車，沒想到這名鄰居停了一個位置不夠，還自作主張將他家的車位給親友停，讓他完全無法接受，「看看自私的人停車還有理由的」。

原PO將違停車主移車的畫面PO出，一名戴著眼鏡的中年女子下車笑著說，「我們是第一次來，他（原PO鄰居）說可以停，你們在台北，我想說不好意思，真的不好意思」、「朋友說這是他家啦，結果...歹勢啦」。

網友看完紛紛留言，「該不會是以為伸手不打笑臉人吧」、「台灣最美的風景」、「相信屋主一定常常被亂停，才會這樣，只有經歷過才知道，這些人有多惡質，我也是車位常常被亂停」、「傻眼～留個電話很難嗎」、「有些人留了電話，看到陌生來電也不接的一堆」。

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