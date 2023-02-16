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新北貨車禮讓路人「被警車鳴笛」！眾人諷行人地獄　警方緊急回應

記者趙蔡州／綜合報導

新北市中和一輛貨車日前為禮讓行人過馬路，在路中央臨時停車並按下雙黃燈，不料遭後方的警車連續鳴笛2聲。影片事後被PO上網路，引發許多網友狠酸警方「行人地獄」、「好大官威」。對此，警方澄清，員警當時看見貨車閃雙黃燈，一時誤會對方要臨停路中，後來才發現貨車要讓行人，就未再鳴笛。

臉書粉絲團「靠北違規」15日以「新北市行人地獄，民眾讓行人，遭警車鳴笛」為題，分享一支行車記錄器影片。內容可以看見，一輛貨車15日下午5時許行駛到中和某路口時，看見前方路人準備要過馬路，因此停在斑馬線前並按下雙黃燈，行人見狀揮手示意感謝後趕緊通過，不料後方卻突然傳來2聲鳴笛聲。

從另一個貨車後方的鏡頭則能看見，當時貨車後方有一輛警車正在逐漸接近，當貨車駕駛減速停車，禮讓行人過馬路時，警車就連續響起了2聲鳴笛聲。

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▲▼新北貨車禮讓路人「被警車鳴笛」！眾人諷行人地獄　警方緊急回應。（圖／翻攝自靠北違規）

▲貨車禮讓行人時，遭後方警車連續鳴笛2次。（圖／翻攝自靠北違規）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「尊嚴是自己丟的」、「哎唷，警察大人，好大的官威」、「真是經典，我要把影片留下來」，也有人說，「看到貨車打雙黃燈聲音，有可能後面以為要違停吧」、「禮讓路人而已，只是短暫的幾秒鐘，沒必要去按雙黃燈，可能以為要違停」。

▲▼新北貨車禮讓路人「被警車鳴笛」！眾人諷行人地獄　警方緊急回應。（圖／翻攝自靠北違規）

▲網友回應。（圖／翻攝自靠北違規）

對此，中和分局景安派出所回應，針對貨車禮讓行人，遭警車鳴笛一事，為本所員警當時接獲糾紛案件需儘速前往，行經該處時發現貨車當時在路中間閃雙黃燈，因此誤認貨車是要臨停路中，故而鳴笛示意，後續發現貨車是要禮讓行人通行，警車亦同前車待行人通行完畢後再行通過，並未再鳴笛示意。

景安派出所副所長胡鉦彬受訪時也表示，貨車當時開啟危險警告燈（雙黃燈）並停於路中，加上該貨車體積較大，遮蔽了員警視野，導致員警誤認貨車在臨停，才會連續鳴2次警笛，後來發現貨車是為了禮讓行人後，就沒有再鳴笛，未來會持續教育員警，加強留意車前狀況，避免再度發生爭議。

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