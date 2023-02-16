調查局93高層人事大搬風　余正煌上司「明升暗降」疑作風惹議

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今(16日)發布局長王俊力2021年11月上任以來最大規模人事遷調，包括局本部處長、外勤調查處長與獨立調查站主任，共93位簡任職等高階主管異動，調查局主秘兼資安長吳富梅與台北市調查處長孫承一職務互調，2人均被視為明年(2024年)接任調查局副局長熱門人選，新竹市調查站主任林維成調任航業調查處簡任祕書，錯失通常升任副處長職務機會，不排除因所屬調查官余正煌告新竹市前市長林智堅抄襲論文案引發爭議而受影響。

林維成去年(2022年)初剛接任新竹市調站主任，所屬調查官余正煌去年和林智堅鬧出誰抄誰的台大國發所論文風波後，調查局謹慎因應，屢以個人求學進修無關公務為由，不過問不評論。

但余正煌今年初傳出去年考績被打乙等，關於林維成的負面消息開始出現，包括與新竹科學園區廠商公務聚餐沒被安排坐主桌，回站後臭罵部屬6小時，平時在外喝醉還會回站跟值日官「盧小小」，台北市議員徐巧芯本月(2月)初更爆料林維成曾當面嗆余正煌「不要再鬧下去」，認為林的領導統御能力有問題。

新竹市調查站屬於獨立站，站主任升官通常擔任副處長層級職務，但林維成今被發布調任簡任祕書，雖然3者同屬簡任十職等的主官管，位階仍然有別，林維成不排除因論文事件引發帶兵作風爭議、引發基層反彈而受影響。

▲調查局前天（14日）與金控業者簽約分享資安情報，調查局長王俊力（左）、主秘吳富梅（中）與台北市調查處長孫承一（右）比鄰而站。（圖／調查局提供）



將接任台北市調查處長的吳富梅，進入調查局從資通安全工作做起，擔任資通安全處長時對抗假訊息與調查大陸網軍有功，升任主秘後兼任調查局資安長，她為人沉穩嚴謹，是號稱「天下第一處」的台北市調查處第2位女性處長，更是調查局主秘接任台北市調查處長首例。

將接替吳富梅主秘職務的孫承一，從台北縣(今新北市)外勤據點調查官一路歷練，做過許多外勤調查站主任、局本部處長要職，身段柔軟，喜歡爬山攝影，他和吳富梅距離屆齡退休都有3年以上的餘裕，調查局現任2位副局長黃義村、文瀚將於明年退休，吳富梅和孫承一都被視為熱門接任者。

此外，本次調動中，6都調查處長還有3位換人，分別為新北市調查處長張育瑞、桃園市調查處長李文義、台南市調查處長黃建華，其餘異動高階主管包括國安、資安與防制洗錢等領域專才，有因應2024總統大選布局的味道。本次93位異動完整名單如下，定於本月24日交接：

一、臺北市調查處處長孫承一調派主任秘書室主任秘書。

二、桃園市調查處處長廖榮旭調派研究委員會主任委員。

三、臺南市調查處處長翁維藝調派研究委員會副主任委員。

四、保防處處長宋樂怡調派主任秘書室研究委員。

五、兩岸情勢研析處處長劉文斌調派主任秘書室研究委員。

六、諮詢業務處處長巫勝鴻調派主任秘書室研究委員。

七、鑑識科學處處長胡興勇調派主任秘書室研究委員。

八、督察處處長秦太龍調派主任秘書室研究委員。

九、新北市調查處處長林中輝調派主任秘書室研究委員。

十、航業調查處處長王忠彥調派主任秘書室研究委員。

十一、總務處處長許張傳調派研究委員會研究委員。

十二、新北市調查處副處長陳白立調陞國家安全維護處處長。

十三、資通安全處副處長張尤仁調陞資通安全處處長。

十四、保防處副處長凌文興調陞保防處處長。

十五、毒品防制處副處長李詒順調陞兩岸情勢研析處處長。

十六、財政部關務署督察室主任沈逸宏回任諮詢業務處處長。

十七、通訊監察處處長鄭國明調派鑑識科學處處長。

十八、資通安全處處長余尚賢調派通訊監察處處長。

十九、財政部賦稅署監察組組長陳孝昌回任督察處處長。

二十、公共事務室主任朱慶賢調陞總務處處長。

二十一、主任秘書室主任秘書吳富梅調派臺北市調查處處長。

二十二、國家安全維護處處長張育瑞調派新北市調查處處長。

二十三、新北市調查處副處長李文義調陞桃園市調查處處長。

二十四、福建省調查處處長黃建華調派臺南市調查處處長。

二十五、桃園市調查處副處長連震宗調陞航業調查處處長。

二十六、國內安全調查處副處長洪良元調陞福建省調查處處長。

二十七、桃園市調查處副處長歐陽泓過調財政部賦稅署監察組組長。

二十八、彰化縣調查站主任于國慶調派研究委員會局專門委員。

二十九、國家安全維護工作站主任葉麗卿調派國家安全維護處副處長。

三十、臺北市調查處副處長袁正煒調派廉政處副處長。

三十一、嘉義市調查站主任吳榮修調派廉政處副處長。

三十二、南投縣調查站主任蔡健崇調派經濟犯罪防制處副處長。

三十三、基隆市調查站主任劉怡聖調派毒品防制處副處長。

三十四、花蓮縣調查站主任陳慧明調派毒品防制處副處長。

三十五、廉政處副處長吳月萍調派洗錢防制處副處長。

三十六、中部地區機動工作站主任吳幸燦調派資通安全處副處長。

三十七、國內安全調查處情報整合中心主任張傳志調派國內安全調查處副處長。

三十八、臺北市調查處副處長王光齊調派國內安全調查處副處長。

三十九、宜蘭縣調查站主任顏成安調派保防處副處長。

四十、秘書室國會聯絡組主任李振順調派諮詢業務處副處長。

四十一、鑑識科學處專門委員蔡坤良調派鑑識科學處副處長。

四十二、新竹縣調查站主任范開明調派臺北市調查處副處長。

四十三、經濟犯罪防制處副處長吳宗杰調派臺北市調查處副處長。

四十四、國內安全調查處副處長陳宇源調派新北市調查處副處長。

四十五、嘉義縣調查站主任劉永金調派新北市調查處副處長。

四十六、苗栗縣調查站主任林添進調派桃園市調查處副處長。

四十七、廉政處副處長張穎仁調派桃園市調查處副處長。

四十八、雲林縣調查站主任張序立調派臺中市調查處副處長。

四十九、臺東縣調查站主任謝雯欽調派臺南市調查處副處長。

五十、澎湖縣調查站主任侯集仁調派臺南市調查處副處長。

五十一、臺南市調查處副處長陳仁龍調派高雄市調查處副處長。

五十二、屏東縣調查站主任戴春成調派公共事務室主任。

五十三、南部地區機動工作站主任高吉川調派秘書室主任。

五十四、桃園市調查處機場調查站主任王超羣調派基隆市調查站主任。

五十五、新北市調查處重新調查站主任邱政達調派宜蘭縣調查站主任。

五十六、臺北市調查處機動工作站主任張冠華調派新竹市調查站主任。

五十七、臺南市調查處機動工作站主任李秩義調派新竹縣調查站主任。

五十八、臺中市調查處豐原調查站主任李春芳調派苗栗縣調查站主任。

五十九、臺南市調查處府城調查站主任黃文雄調派南投縣調查站主任。

六十、秘書室主任徐國楨調派彰化縣調查站主任。

六十一、臺南市調查處新營調查站主任李青峯調派雲林縣調查站主任。

六十二、航業調查處高雄調查站主任范厚珍調派嘉義市調查站主任。

六十三、新北市調查處新店調查站主任翟海平調派嘉義縣調查站主任。

六十四、高雄市調查處鳳山調查站主任張漢明調派屏東縣調查站主任。

六十五、航業調查處基隆調查站主任趙振宇調派花蓮縣調查站主任。

六十六、馬祖調查站主任劉嘉明調派臺東縣調查站主任。

六十七、東部地區機動工作站主任薛國鼎調派澎湖縣調查站主任。

六十八、臺中市調查處臺中調查站主任陳彥有調派中部地區機動工作站主任。

六十九、高雄市調查處機動工作站主任邱耀輝調派南部地區機動工作站主任。

七十、高雄市調查處前鎮調查站主任左重宏調派東部地區機動工作站主任。

七十一、高雄市調查處岡山調查站主任黃維和調派國家安全維護工作站主任。

七十二、新北市調查處板橋調查站主任林大專調派國內安全調查處情報整合中心主任。

七十三、新北市調查處雙和調查站主任徐富德調派秘書室國會聯絡組主任。

七十四、洗錢防制處簡任秘書古美珠調派臺北市調查處大安調查站主任。

七十五、臺北市調查處大安調查站主任陳志成調派臺北市調查處政經調查站主任。

七十六、臺北市調查處松山調查站主任劉至剛調派臺北市調查處機動工作站主任。

七十七、保防處專門委員魏男烜調派臺中市調查處豐原調查站主任。

七十八、督察處高雄市（二）駐區督察江耿宗調派臺南市調查處府城調查站主任。

七十九、督察處屏東縣駐區督察陳育君調派高雄市調查處前鎮調查站主任。

八十、桃園市調查處桃園調查站主任楊秋香調派國家安全維護處專門委員。

八十一、臺北市調查處政經調查站主任朱美音調派保防處專門委員。

八十二、桃園市調查處機動工作站主任吳敬垣調派廉政處簡任秘書。

八十三、督察處臺東縣駐區督察祝立宏調派總務處簡任秘書。

八十四、臺北市調查處士林調查站主任吳熙中調派臺北市調查處簡任秘書。

八十五、督察處桃園市駐區督察鄭國揚調派桃園市調查處簡任秘書。

八十六、新竹市調查站主任林維成調派航業調查處簡任秘書。

八十七、督察處宜蘭縣駐區督察張哲榮調派督察處局本部(二)駐區督察。

八十八、洗錢防制處副處長許定家調派督察處新北市（一）駐區督察。

八十九、督察處新竹縣市駐區督察陳家基調派督察處桃園市駐區督察。

九十、桃園市調查處簡任秘書成尚華調派督察處新竹縣市駐區督察。

九十一、航業調查處簡任秘書林金生調派督察處臺中市(二)駐區督察。

九十二、督察處臺中市（二）駐區督察張素珍調派督察處臺中市(三)駐區督察。

九十三、督察處雲林縣駐區督察潘明昌調派督察處南投縣駐區督察。