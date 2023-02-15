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林智堅不玩了陳明通還要致人於死　余正煌將告陳教授加重誹謗

▲▼林智堅、陳明通。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

▲林智堅(左)撤回對碩士學位被撤銷的訴願，指導教授陳明通(右)卻公開聲明力挺林智堅沒抄襲論文。（圖／記者黃哲民、屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市前市長林智堅昨(14日)深夜宣布撤回訴願，不再爭執台灣大學與中華大學撤銷他碩士學位的決定，但林智堅的台大國發所指導教授陳明通緊接著發表聲明，仍稱余正煌的碩論核心並非自己創作、林沒抄襲余的論文，余正煌和律師討論後決定告陳老師涉嫌加重誹謗，余的律師今表示，提告細節尚待敲定，「對於師生情誼走到這樣，也是非常遺憾！」

余正煌的律師說，余的台大國發所碩士論文引用林智堅當年競選新竹市長的民調數據等資料，確實是陳明通提供，但余自己研究分析後寫成碩論，不能因為使用相同資料，就說余抄襲林的碩論，例如媒體對同一份民調做不同解讀，「有的認為會贏，有的覺得可能會輸，報導出來怎能說會是一樣的呢？」

余正煌的律師指出，現任調查局調查官的余正煌並沒畏懼政治打壓，否則就不會挺身捍衛自己的論文與學位，但余對陳明通始終顧慮師生之情、畢竟是指導教授，所以對於陳明通先前一再袒護林智堅的各種發言，余都覺得算了，不然依律師團看法，早就可以提告。

「沒想到一再容忍，陳明通卻一再想要致人於死，然後胡說八道，我們實在忍不下去」，余正煌的律師表示，林智堅昨天都宣布撤回訴願不玩了，陳明通卻還要繼續玩，甚至繼續污衊余正煌，實在搞不清楚陳的想法「到底要不要下車啊！」、「有點過分了！」

余正煌的律師說，昨(14日)深夜視訊後，余確定要告陳明通老師涉嫌加重誹謗，細節仍待慎重討論，包括提起告訴或自訴、要不要求償，都還要評估，反正6個月內都可提告，不急於一時，「對於師生情誼走到這樣，也是非常遺憾！」

▲▼臺灣大學,台大,台灣大學,臺大。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣大學 National Taiwan University）

▲台大校園。（圖／翻攝自Facebook／國立臺灣大學 National Taiwan University）

林智堅的碩士論文抄襲風波於去年(2022年)九合一公職大選前爆發，經台大與中華大學相繼認定他涉及抄襲、先後撤銷他的碩士學位，林也退出代表民進黨轉戰桃園市長的選舉，但風波持續延燒到選後，林還被黨內認為是敗選原因之一。

林智堅原本向教育部提起訴願，企圖扭轉台大與中華大學撤銷他碩士學位的決定，但昨晚突然公開聲明道歉，承認自己「論文寫作有瑕疵」，不希望自身問題成為對手政黨持續攻擊的議題，所以撤回訴願。

不過陳明通昨晚緊接著發表聲明，公布自己提供給教育部訴願委員會的說明，強調余正煌並非自己碩士論文核心部份的原始創作者、余正煌論文寫作過程出現困難、他將指導林智堅的研究設計提供余正煌參考，「但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案。」

▼余正煌律師聲明。（圖／余正煌律師提供）

▲▼余正煌律師聲明。（圖／余正煌律師提供）

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