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大樓洗窗工變蜘蛛賊！爬5樓潛北市議員家搜刮　雙盜1聲押1交保

▲▼徐嫌從事大樓外牆清潔，竟然徒手攀爬進入張斯綱位於5樓住處行竊。（圖／記者邱中岳攝）
▲警方將涉嫌竊盜的2名男子移送地檢署偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉昌松／台北報導

台中2名男子租車北上行竊，先在1月底前往北市中山區吉林路一處宮廟偷走價值6萬元的金牌，2月初再度租車北上，到北市士林區議員張斯綱的住處行竊，事後警方掌握2名嫌犯，前往台中將2人逮捕，訊後檢察官聲押翻牆嫌犯，另名共犯則是5萬元交保。

警方調查，31歲的徐姓男子與29歲的黃姓男子，原本在台北工作，後來搬到台中，徐姓男子從事大樓外牆清潔工作，黃姓男子則是做酒店經紀，2人竟租車到台北偷東西。

徐姓男子因從事大樓清洗工作，所以不怕高，直接徒手攀進北市議員張斯綱位於5樓住處，並從陽台闖入，伺機偷走張斯綱家中財物，連小朋友的壓歲錢也不放過。

▲▼徐嫌從事大樓外牆清潔，竟然徒手攀爬進入張斯綱位於5樓住處行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲徐嫌從事大樓外牆清潔，竟然徒手攀爬進入張斯綱位於5樓住處行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

1月26日下午1時許，2人先租車前往台北中山區吉林路，尋找一處宮廟翻牆入內行竊，偷走神明桌上金牌3面，新台幣3.5萬元，還有銀牌以及玉製項鍊，宮廟共計損失達6萬1500元。

2人得手後立刻搭車返回住處，2月初再到士林區一處民宅偷竊，被害人是北市議員張斯綱，警方循線掌握嫌犯逃往台中地區，15日晚間前往台中逮人。

警方追查，徐姓男子因為曾經在台北工作，認為台北的住家白天都沒人在家，又與黃姓男子打麻將積欠不少賭債，最後直接租車北上隨機尋找目標犯案。

警方分別在徐、黃的租屋處逮到人，在徐嫌住處起獲作案用衣物，手機4支，新台幣1萬4300元，另外還有戒指擊破器、金色手錶、綠色玉佩等證物，黃嫌住處則查獲4千元現金以及手機3支。

訊後警方依照竊盜罪嫌，將徐、黃2名嫌犯移送台北地檢署進一步偵訊，檢察官複訊之後，把風的黃姓共犯5萬元交保，動手攀牆的徐嫌則是遭聲押。

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