美國1周內第2名議員遭槍殺！紐澤西再傳槍響　兇嫌車內自轟亡

▲美國紐澤西州共和黨籍議員海勒（Russell Heller）遭槍殺。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州共和黨籍議員海勒（Russell Heller）8日上午在公司停車場遭同事開槍射殺，而兇嫌在犯案後也自戕身亡，而這也是紐澤西州在一星期內第2名議員遭槍殺。

根據《華盛頓郵報》報導，現年51歲的海勒除了是米爾福德鎮（Milford）議員外，還同時擔任「公共服務電力與天然氣公司」（PSE&G）的資深主管。警方在聲明中指出，他8日上午7時在公司停車場遭前員工開槍，緊急送醫後仍宣告不治。

BREAKING: Another New Jersey Republican council member Russell Heller (left) shot dead in his car, exactly one week after the slaying of Republican Councilwoman Eunice Dwumfour. The suspect (right) then killed himself. What is happening in New Jersey? pic.twitter.com/0X11kvkvp1 — Simon Ateba (@simonateba) February 9, 2023

警方大約在3小時後於布里奇沃特鎮（Bridgewater Township）的一處停車場找到58歲槍手柯蒂斯（Gary Curtis），但他卻當著警方的面在車子上開槍自盡。

目前當局仍在調查海勒遭殺害的原因。薩默塞特郡（Somerset County）檢察官辦公室表示，依照現階段調查顯示，海勒的槍擊事件和他的政黨、競選辦公室沒有任何關係。

米爾福德鎮鎮長史本斯（ Henry Schepens）表示，海勒在2017年首次當選議員、2020年連任，他的父母也都是當地民選官員，「他真的很棒，他滿懷熱情地愛著這個小鎮。」

事實上，這已經是紐澤西州過去一星期以來，第2位遭槍殺的議員。賽爾維爾市（Sayreville）共和黨籍30歲女議員德溫佛爾（Eunice K. Dwumfour）1日晚間在車內遭到槍殺。