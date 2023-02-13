北市新科議員被提當選無效！3大咖律師出庭首戰：遇電桿也要打招呼

▲國民黨籍台北市議員林杏兒遭檢調提起當選無效之訴，士林法院首開庭。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者黃宥寧／台北報導

國民黨中常委蕭景田涉及北市新科議員林杏兒樁腳買票案，檢調經約談後，去年12月30日對台北市議員當選人林杏兒提起當選無效之訴。士林地方法院選舉法庭今（13日）日首次開庭，林杏兒因跑行程未現身，委任大咖律師魏憶龍等3名律師出庭，原告方則由士林地檢署事務官到庭，更當庭聲請暫不公開審理，慘遭法官打臉。

士林地院法庭由受命法官陳世源，就林杏兒當選無效之訴案件，與原告、被告兩造，進行首次開庭。林杏兒委由魏憶龍等3名律師出庭；原告方由士林地檢署1名事務官到庭。

▼蕭景田涉以現金替林杏兒賄選，全案士林地檢署偵查尚未終結。（資料圖／記者黃宥寧攝）

林杏兒委任律師表示，否認原告所述，實際上蕭景田、曾繁川是否有行賄此事，林不知悉，並無所謂授意或指示，更沒有派車接送里長等事實。

原告方則緊急當庭向法官指出，因被告身份敏感，依民事訴訟法第195-1條聲請暫不公開審理，並解釋，因刑事尚未偵結，應暫不公開；法官聽到直言回「大家都知道啊！連記者也知道」，反問「何時要偵結？」，原告則說「應該是近期」。

法官又接著說「本案為合議庭，若要聲請不公開審理，要上樓與其餘法官進行評議」，為求謹慎又再次問「你真的有需要嗎？」，原告方則思考了一下說「那不用好了」，直接當庭放棄聲請不公開審理。法官諭知改訂4月10日續行開庭。

庭前，林杏兒辯護律師向記者說，選舉就是這樣，遇到電線桿也要打招呼，林更認為這根本是一場無妄之災，且至今檢方也未對蕭景田賄選案起訴，言語中充滿些許無奈。