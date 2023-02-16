欠951萬罰款脫產賴帳10年　他一聽「管收」急請女兒全繳清

▲新北朱姓老翁(面對鏡頭左邊)拖欠千萬罰款近10年，因怕被管收並連累子女，趕緊一次付清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名朱姓男子先前經營自來水管線安裝工程行業，因投標公家標案出現弊端，被要求繳回1035萬元押標金，朱男拖欠近10年，被移送行政執行署新北分署強制執行，朱男屢以退休在家帶孫子沒錢繳為由耍賴，新北分署鍥而不捨，日前識破他涉嫌脫產手法、揚言聲請法院管收，朱男急請女兒全額代為付清餘款約951萬元，這也是新北分署今年單筆一次收回金額次高的個案。

現年69歲的朱男於1980年代開始經營工程公司，主要承攬台灣自來水公司在當時台北縣(今新北市)境內的管線抽換與改善工程，本案源於朱男公司2008年到2010年承攬台水公司第十二區管理處30多件標案，有19件事後被認定投標過程違反《政府採購法》規定。

押標金在決標後就會發還投標廠商，台水公司依法於2012年7月間通知朱男，限期繳回這19件涉弊標案的押標金共1035萬元，因朱男始終拖欠，2012年11月間移送新北分署強制執行，歷經近10年催討，包括扣押公司存款、施工保證金與工程款，以及拍賣朱男公司名下僅剩3輛老舊車輛，只追回約84萬元。

新北分署鍥而不捨，去年(2022年)底查出朱男於2012年間，將公司生財工具，包括挖土機、壓路機和大小貨車、轎車等，都移轉到他長媳掛名負責人的1家工程公司，同樣從事自來水管承裝業務，且朱男公司在2012年7月到2013年2月間，仍進帳共約2500萬元卻不繳回押標金，顯然有金蟬脫殼之嫌。

朱男被新北分署約詢，推稱公司已沒營運、自己退休多年花光勞工退休金還有負債，因年邁沒念什麼書又不會使用電腦，所以找不到工作，全靠妻兒扶養，平常在家幫忙帶孫子，他沒錢支付本案押標金，也不想跟子女借錢連累小孩，對於公司資金流向，他一句「不知道」帶過。

新北分署當場下通牒，表明朱男有隱匿財產、脫產等符合聲請法院管收條件，朱男的女兒趕緊代付500萬元現金、其餘451萬元辦理7期分期付款，新北分署認為應打鐵趁熱，日前再約詢朱男長媳調查當年接收朱男公司車輛的原因，長媳同樣表示不知道，僅說她掛名負責人是「算命的說這樣公司營運會比較順」。

新北分署「敲山震虎」的用意果然奏效，朱男得知長媳被約詢，感受到強制執行的決心，擔憂若繼續拖延，可能會害到長子跟長媳，昨(15日)委請女兒把餘款一次付清，歷時10年終於結案，本案是新北分署今年目前單筆一次收回金額次高的個案，一次付清最高個案為2000多萬元稅款。