10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

▲新北1名陳姓男子無業欠繳8萬5000元酒駕罰單，日前找到工作急辦分期付款以免被扣薪。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名陳姓男子去年(2022年)無照騎機車又被查獲酒測值超標，因無業而欠繳8萬5000元罰單，被移送行政執行署新北分署強制執行，陳男日前剛找到工作，正好收到新北分署通知他限期繳納，陳男擔心薪水被扣光，趕緊到案請求分期付款，新北分署斟酌陳男經濟狀況，准他每月支付5000元直到繳清，並告誡他勿再酒駕，以免傷人傷己又傷荷包。

現年41歲的陳男家住新北市鶯歌區，去年(2022年)8月28日傍晚5點多，他騎機車途經桃園市龜山區的台北監獄前，被警方攔查發現他酒測值超標，而且駕照早就因先前的酒駕違規而被吊銷，經移送桃園市政府交通事件裁決處，陳男被裁罰8萬5000元，但他置之不理。

新北分署去年底收到桃園市府交通事件裁決處移送本件強制執行案，寄通知單給陳男限期於今年1月底自動繳納，陳男這次很快主動到案，但沒錢一次繳清，請求辦理分期付款，他聲稱被查獲酒駕當天上午在家開喝，到了下午以為休息過後已沒酒味，結果騎機車出門辦事竟然會在台北監獄前被警察抓包。

新北分署查出陳男先前還有1次拒做酒測挨罰9萬元仍沒付清的紀錄，該案新北市政府交通事件裁決處移送新北分署強制執行，因查無陳男任何財產，於2019年6月取得債權憑證暫時結案。陳男見自己被起底，承認這次挨罰是他第3次被查獲酒駕，且10年前因酒駕被吊銷駕照後，10年來騎機車都是「騎身分證的」。

陳男並表示，第1次酒駕罰單他繳清了，前次罰單因他無業沒收入，所以付不起，他近期好不容易找到以日計薪的派遣工作，若勤快上班，每月可有近3萬元收入，正好就收到新北分署催繳通知，他怕薪水還沒進口袋就被強制執行扣走，希望分期付款減輕壓力。

新北分署考量陳男有處理誠意，准他每月支付5000元直到繳清8萬5000元罰鍰，並告誡陳男勿再酒駕，以免害人害己，又傷荷包。

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