柯文哲稱「誰當選我決定」　吳欣岱批「噁心」：為台灣不會這樣說

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始布局2024總統大選，民眾黨主席柯文哲率先表態參戰，並表示雖然可能不足以僅憑自己的力量當選，但可以「決定誰當選」。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱16日就透過臉書痛批「噁心」，她認為，「真正為台灣好的人不會這樣說。」

柯文哲日前表示，民眾黨現階段仍算是第三勢力，雖然可能不足以僅憑自己的力量當選，但可以決定「誰當選」。對此，吳欣岱就痛批，「真噁心，真正為台灣好的人不會這樣說」，她指出，現在還有人看不出，柯文哲只是想榨乾自己的剩餘價值，無論會把台灣帶到哪個方向，只要柯文哲能往上爬都無所謂嗎？她表示，這種人最可怕，沒有原則，「你不知道他最後會為了自己的利益而賣掉什麼」，敢公開這麼說，證明了柯文哲毫無民主素養，靠著選舉操盤和排擠效應玩弄民意。台灣人竟然還要容許這種政客大言不慚？

吳欣岱也用「索羅門王的審判」舉例，表示兩個女人聲稱是孩子的母親，索羅門王提議把孩子切成兩半，一人一半最公平，心疼孩子的真正母親馬上放棄，只剩不在乎孩子安危的假媽媽吵著要切，於是索羅門王便將孩子還給了真正的母親。

吳欣岱提到，很多事情，背後的判斷和決策並不難，難的是要怎麼從大局出發，撇開個人得失。她表示，一直有人不斷地問她接下來的規劃，她認為，要有鎂光燈不難，虛情假意地演戲就是了，找幾個不斷辱罵她的人來對著幹，衝高聲量讓自己留在新聞標題，不管對錯反正話題性夠就好。但她強調，只是要怎麼樣能不辜負有共同意志的夥伴前輩？要怎麼不撕裂台灣，讓我們繼續走下去，打造屬於台灣的國族共同體？她最後再批「反正不是柯文哲這樣。」