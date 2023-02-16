前女友FB穩交又分手　人夫竊笑慘被砲！怒曝真相：不可能祝福

▲看到前女友的近況，人夫酸「感謝妳當年的放手」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在情人節前夕看到前女友的近況，讓他忍不住直呼感謝，「感謝妳當年的放手，還好沒跟妳在一起，才有現在穩定幸福的婚姻。」貼文卻引發兩派論戰，有人直搖頭「怎麼有這種心態？」也有網友認為，「誰說每個人都一定要對別人展現寬容大量？」意外掀起話題。

這位男網友在臉書「匿名2公社」發文，回想起大學畢業已是20年前的事，當時有一個交往4年的女友，但對方畢業入職場後，過了半年就跟他提分手，過沒幾年就嫁人。分手後，他也不曾主動關注前女友，直到春節因為同學提起，他才知道女方早就離婚10年以上。

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後來，他在情人節前幾天意外發現前女友的臉書，「雖然貼文很少，但2～3個月就會有更新動態，有交往的人然後又分手。」原PO見狀便竊笑，「感謝妳當年的放手，還好沒跟妳在一起，才有現在穩定幸福的婚姻，及愛我的老婆」，直呼「看到妳過得不快樂，我就放心了！」

貼文一出，意外引發兩派論戰，有人便開批，「肚量真小，甩你剛好」、「如果我老公一直追蹤20年前的前女友，林宙罵會起毛不爽」、「不用一定要祝福對方，但落井下石也不太好。」也有人認為，「是人都會有黑暗的一面，誰說每個人都一定要對別人展現寬容大量包容愛」、「真是奇怪，莫名被甩或被劈腿外遇的，都要笑笑祝福對方喔？」

看到其他人吵翻，原PO便強調並沒有惦記、或追蹤前女友，是和同學聚會時，有人提起而已。他也曝光被劈腿的悲傷往事，「當時是她提出的，那時我在唸研2，對方（前女友新對象）已經開2家車行，（前女友）說跟對方已經交往一陣子了，確定要跟他，然後跟我說抱歉，把一些送我的東西拿回去就走了」，坦承不可能原諒前女友，「被戴了綠帽，還要我去祝她幸福快樂，那是不可能的。」