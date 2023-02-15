5人包600元吃喜酒　A不到離場蛋糕超氣！「真相」炸鍋了：無聊

▲有網友抱怨吃喜酒看透親戚嘴臉，真相讓全場猛翻白眼。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友今（15）日PO文抱怨，他上個月參加親戚婚宴，明明有包禮金祝福新人，卻受到吝嗇又計較的待遇，怒批「去參加一場婚宴，讓我看透親戚的嘴臉！」結果反被眾人酸爆，「一家五口包600元，你還真敢講」、「有你這種親戚真倒楣。」不過，就有人曝光真相，直呼「看看就好」，引發話題。

一位網友今日在「匿名2公社」中發文，怒喊「看透親戚嘴臉」，但第一句就讓人超傻眼，「上個月我們一家五口去參加婚宴，也足足包了600元禮金做為祝福。」5人包600元就算了，接下來的發展也很扯，「上菜的時候，有兩道菜是我兒子很喜歡吃的，我就直接把這兩道菜端下來讓我兒子多吃一點。」讓同桌另外3位親戚忍不住開口，「啊我們是不用吃嗎？」

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▲有網友聲稱，一家五口去吃喜酒，包了禮金600元。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO不僅沒有不好意思，還當場翻了白眼，「在和小孩計較什麼？成長期間本來就有需要有大量的營養啊！」自豪這番話讓對方「自知理虧」離席，並繼續秀下限，「我因為怕浪費，就把剩下的菜都用自備的大塑膠袋包走。」要離場時還發生小插曲，「看到有在發蛋糕，我就想去拿五份，沒想到他們卻一份都不給我」，讓他超氣，「這麽吝嗇的親戚，我以後絕對不會再來參加你們的婚禮！」

貼文一出，全場瞬間炸鍋，「600？你跟誰借了勇氣」、「還好我不是你的親戚」、「奇文共賞！讚喔」、「足足600，是美金？您哪來的優越感覺得親戚們自知理虧？五份蛋糕，直接把你轟走比較快」、「酒席吃太撐是不是？發這種文來討罵，是怎樣」、「600還是6000要講清楚」、「600人民幣？澳幣？英鎊？還是美金啊？」

留言中，就有眼尖網友戳破真相，「『吃喜宴5人包600元文』別太認真，話題高手又出現了」，指出這個發文者曾PO過多篇釣魚文博關注，讓其他人超無言，「編故事高手」、「到底有多無聊」、「吃飽撐著……是沒朋友嗎？怎麼這麼愛刷存在感？」

▲結果貼文翻車，其實是反串釣魚創作文。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）

不過文章雖假，卻意外釣出不少真經歷，曝光這種不要臉的賓客大有人在，「笑死！我結婚時也有一對夫妻包600來吃喜酒，結束後還帶了一瓶新的洋酒走，光那瓶酒就不止600，真的會讓人記一輩子，無恥到了極點」、「朋友參加婚禮，600（元）一家5口，結果加開預備桌給他們一家，整桌吃不完打包，酒拿了7瓶、飲料拿了10多瓶」、「很扯，但真的有這種人啊！」