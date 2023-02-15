男友偷吃大18歲阿姨！正宮爆嗆「18cm雖然好吃」：體力跟得上嗎

▲示意圖，非新聞當事人。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

意外發現男友沉迷老少戀！一名女網友崩潰透露，與男友交往3年，殊不知1年多前他早已劈腿，偷吃的對象是位53歲阿姨，都有兒女與孫子了，這道綠光真相讓原PO百般不堪。儘管已選擇放生男友，原PO仍氣不過對著小三怒喊，「18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？」文章曝光後全場都歪樓了。

一名女網友在臉書《匿名2公社》心碎發文表示，八點檔戲碼竟血淋淋發生在自己身上，「我以為母子戀、祖孫戀這種事情...都是動作片或是新聞事件裡才會出現的！」

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原PO緩緩道來，生日當天意外發現男友偷吃，且兩人交往已長達1年多。更令原PO吐血的是「多方查探...發現小三是位大男方18歲的阿姨，兒子、女兒、孫子都有了。」

由於這樁婚外情過於震撼，讓原PO至今仍處於嚇壞的狀態之中，話鋒一轉，原PO也不禁開酸怒喊，「我只想對在高雄當房仲的X阿姨，18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？」

最後，原PO也不忘補充，「男生就是渣，是垃圾沒錯」，而53歲阿姨還大方承認是小三，加上兩人早已同居，「阿姨反而要求男生跟我保持距離」，氣得原PO心死並放生男友。

文章曝光後，全場網友卻歪樓回應，「可能他不想努力了」、「他缺乏母愛嗎」、「有錢的阿姨不再是阿姨，叫姐姐」、「阿姨的技能是妳們這些稚嫩的小女生不能比擬的」、「18公分我是不太相信啦」、「哇！這男人胃口好好哦」、「阿姨有錢可以讓他少奮鬥30年，這種渣渣送她就好，不然交往久了換妳人財兩失」。