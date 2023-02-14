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放下他吧！4星座男容易成為劈腿慣犯

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劈腿過一次就很有可能會有下一次。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

不少女生發現自己男朋友不對勁或是可能劈腿，卻又捨不得離開，據《科技紫微網》4星座男最容易發生這種問題，明明有女朋友，卻還喜歡勾搭別的女生。

巨蟹座

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有「人間空調」之稱的巨蟹座，典型春風吹滿對誰都好，就算有女朋友也不會停止對別的女生噓寒問暖，幫女同事搬桌子、箱子、買下午茶，成為辦公室裡最體貼的乖乖男，逢年過節也不忘在社群裡給學妹學姐發發溫馨的祝福。  巨蟹座受到月亮散發著母性光輝的行星守護，會習慣性地對女性特別關注，自然會更有女人緣，也比別的星座更懂怎麼體貼、照顧女性。從小到大，他們都很樂意對周遭女性大獻殷勤，如果對方恰好願意接受、並有正面回應，對他而言就會為自信加分，更加享受這個過程，他們並不會在有了女朋友之後就性情大變，自動跟所有女性保持距離。

天秤座

天秤男擅長表面裝糊塗，跟那種滿口謊言的偷腥男不一樣，在跟別的女生互動的時候，會主動說明「我有女朋友了」，但你可別以為這樣就叫做「守男德」，以為對方會嚴以律己，沒想到，你遇到的卻是不主動、不拒絕、不負責的男人。  「反正告訴你我有女友了，後面會發生什麼你自己要負責」他們不僅把責任成功轉嫁到協力廠商，還能完美為自己的罪惡感開脫，天秤男在勾搭別人的時候，不覺得自己是出軌或劈腿，只是風流的調個情，他們特別會美化自己，甚至覺得是對方在勾搭自己，自己只是個善解人意又不懂拒絕的好男人罷了。

雙子座

到處撩妹的雙子座不僅快樂，還會跟身邊的朋友炫耀自己的厲害，許多雙子男，喜歡到處認乾妹妹，甚至打著當哥兒們的幌子，跟不同的妹子適當曖昧，但又保持距離，他們很享受這種感覺。  作為風象星座裡的變動星座，雙子座的男人註定很難長時間在一個地方落腳，好像必須要找點新的東西，生活才有意思，也才不會感到孤獨。哪怕已經有女朋友，哪怕兩人明明很恩愛，新鮮的人，總是更能吸引他們的目光。

雙魚座

雙魚男是那種跟女朋友吵架，會跑去別的女生那裡求安慰的人，除了控訴女朋友的缺點，他還把自己描述得多麼深情、孤獨、無人理解。  不少女生就被雙魚座這招給騙了，女生多少都有點聖母心，遇到可憐男人，就散發出母性的本能，不然怎麼會有句名言說：「心疼男人，就是倒楣的開始」，大部分女人，就是很難克制自己不去心疼男人。  雙魚男非常知道怎麼利用女性的心理特質來獲得憐愛，而且是越多越好。如果在女朋友身上得不到滿足，他一定會從別的女生那裡找到代償。

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