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社會 社會焦點 保障人權

畫面震撼！　高醫4醫護曝「土國救災9天過程」：再多搜救隊都不夠

記者許宥孺／高雄報導

土耳其、敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8強震，台灣搜救隊共有130人和5隻搜救犬到場援救，其中高醫團隊就有4名醫護參與救災。他們回憶災難現場時表示，大樓至少倒了七成，整個城市都是灰塵，畫面非常震撼，建築物不像台灣是傾斜著倒，而是垂直一層一層的垮，他們所見的都只是冰山一角，「恐怕再多搜救隊也不一定足夠」。

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲土耳其地震災情嚴峻，高醫4醫護隨屏東消防前往災區救援。（圖／高醫提供）

台灣搜救隊共分2批前往土耳其援救，其中就包括高醫2名醫師、2名護理師，4人都是急診醫學部救災經驗豐富的醫護人員，分別為王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師，搜救團隊於6日進行第一次集結、7日當天搭乘包機出發，由於階段性任務完成，昨(15日)下午搭乘專機返抵國門。

▲▼高醫副院長黃尚志頒發感謝狀給參與土耳其搜救的醫護團隊。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫副院長黃尚志頒發感謝狀給參與土耳其搜救的醫護團隊。（圖／記者許宥孺攝）

高醫副院長黃尚志也於今(16日)上午於院內會議中，特別頒發感謝狀給參與救援的4名醫護，感謝他們挺身而出、勇氣可嘉。在這次的搜救過程中，高醫團隊也將歷史畫面紀錄下來。高醫急診醫學部主治醫師王子義透過影片分享，到土耳其救災現場必須先到伊斯坦堡機場轉機，等待轉機過程中，醫療小組就不停地開會，評估物資是否充足，或以什麼方式來照顧搜救的隊員，接著飛抵阿達那機場後才搭車深入災區。

▲▼高醫急診科王子義醫師、林怡亭護理師回憶土耳其救災過程。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫急診醫學部王子義、林怡亭護理師分享9天救災過程。（圖／記者許宥孺攝）

王子義回憶道，在下飛機前，真的無法想像這個國家發生什麼事情，在驅車往駐地阿德亞曼前，一路上都是殘破的街景，街上一片霧矇矇，都是灰塵，「大樓至少倒了七成，畫面非常震撼」。當地氣溫也非常嚴峻，都是零下好幾度，無家可歸的民眾就在路邊生火取暖。

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲等待轉機過程中，醫療小組仍持續討論給予隊員合適的照護方式。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲各國搜救隊抵達阿達那機場。（圖／高醫提供）

王子義說，土耳其道路分隔島有幾十公尺，台灣搜救隊有北市消防、屏東消防、消防署、台中犬隊，一行共130人就在分隔島上紮營，所有醫療、住宿、指揮都在這個基地，物資一到，就趕快發放保暖毯、保暖墊和暖暖包給隊員。

高醫急診醫學部林怡亭護理師表示，北市消防60人有北榮醫護隨隊，高醫的任務主要負責屏東消防所有隊員的健康監測，也協助照顧消防署的夥伴，大約照護70人，每天都會量隊員的生命徵象，特別是出隊前，還會檢查身體狀況是否適合出隊。王子義則補充，救援主要是隊員的創傷為主，若有餘力，現場民眾需要救護的話也會幫忙，像是血壓高、喉嚨不舒服、家屬昏厥等。

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲▼台灣搜救隊於分隔島上強忍寒風紮營露宿。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

林怡亭護理師分享救災的心情，她說，心情是興奮的，會想到場協助搜救，特別是台灣隊抵達災區時，很多現場已經進行開挖，只要有民眾救出來，大家都是很開心的。另一方面，看到現場那麼多的罹難者，還有大型機具開挖的畫面，整個城市都是灰塵，心情也感到很沉重，但是她知道必須完成自己的任務，即便當地環境刻苦，也要隨機應變。

而王子義醫師則說，台南維冠大樓是斜著倒的，但土耳其的不是，「所有建築物都像千層派，ㄆㄤ、ㄆㄤ、ㄆㄤ的，一層一層的垂直倒塌」，看到這些畫面，恐怕再多的搜救隊伍也不一定足夠，我們所見的都只是冰山一角，預計將會對搜救隊員進行半年的心理壓力監控。

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲整個城市都被灰塵壟罩。（圖／高醫提供）

家人反對出隊嗎？林怡亭笑說，家人有 問「不會很危險嗎？」當然還是會擔心，但還好當地網路還暢通，所以每天都會向家人報平安，若出基地外，團隊2個女生也會結伴，隊員也會陪同。王子義醫師說，他平常就會跟太太溝通工作風險，信任是從平常溝通建立起來的。

王子義醫師是社團法人屏東縣金鳳凰救護協會理事長，長期與屏東特種搜救大隊一同舉辦聯合教育訓練，教導特搜人員處理緊急休克、大出血和壓砸傷症候群等處置。張博閔醫師平時就積極參與全國各區災難演練與協助指導，推廣災難預防，在徵詢救災意願時，毫不猶豫一口答應。

林怡亭護理師則參與過高雄88風災的救援行動，當時她是第一批進入災區的醫護人員之一，經歷堰塞湖潰堤、直升機墜機等驚險的事件；陳夙虹護理師則是自2021年高醫支援臺東大武鄉衛生所24小時緊急救護中心的負責對口。

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

▲▼高醫急診部王子義、張博閔主治醫師、林怡亭、陳夙虹護理師前往土耳其救援。（圖／高醫提供）

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