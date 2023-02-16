大貨車助攻橫停北宜公路！2賊落跑被阻　竟巴庫撞警車下場慘了

▲▼大貨車橫停北宜公路上，助警抓開小貨車並撞警車要逃逸2男竊嫌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2名男賊15日下午進入宜蘭頭城鎮民宅竊取財物，警獲報展開圍捕，2賊開小貨車往北宜公路逃逸，一輛大貨車路過被警方攔下，請駕駛將車打橫路上堵住去路，2賊被阻後一度撞警車但仍被逮，案依依竊盜、妨害公務、毀損等罪移送偵辦。

礁溪分局15日下午15時許獲報，宜蘭頭城鎮北宜路2段一民宅，有2名小偷竊取鐵皮等物後旋即逃逸，警方立即調派線上警力圍捕，並在北宜公路61.5公里處，發現林男(46歲)及吳男(43歲)2名犯嫌，正駕駛小貨車逃避追捕。

警方經請熱心大貨車駕駛，將大貨車橫擺於道路上封閉車道，再以包夾方式將犯嫌所駕駛之自小貨車攔停。過程中，嫌犯因受困車陣，駕車倒退衝撞警車逃逸未果，警方舉槍喝令犯嫌下車並施以強制力將其壓制逮捕。現場起獲鋁門窗、鐵皮等贓物，全案依竊盜、妨害公務、毀損罪現行犯逮捕，後續移請宜蘭地檢署偵辦。

礁溪警方感謝大貨車駕駛的熱心協助，透過警民合作將不法之徒繩之以法。同時特別呼籲民眾注意住家周邊可疑人、事、物，如發現異常應立即報警，警方必定積極查緝，以維護民眾生命、財產安全共創宜蘭好家園。